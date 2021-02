Norte de Minas – Programa Cidade Empreendedora chega ao Norte de Minas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – O Sebrae Minas realiza uma série de visitas a municípios do Norte de Minas para apresentar propostas, firmar parcerias e levar desenvolvimento por meio do programa Cidade Empreendedora. A iniciativa integra gestão pública e os pequenos negócios em um ambiente de oportunidades para estimular a economia local e desenvolver os territórios.

A parceria entre Sebrae Minas e municípios pretende desburocratizar o atendimento, incentivar compras locais, levar empreendedorismo para as escolas, desenvolver as potencialidades dos territórios, incentivar o cooperativismo e o acesso ao crédito, além de estimular a inovação e sustentabilidade dos pequenos negócios.

Na última semana, os encontros foram realizados nos municípios de Capitão Enéas, Grão Mogol e Botumirim. Nas visitas foram apresentadas aos gestores municipais todas as etapas do programa Cidade Empreendedora. As partes assinaram o protocolo de intenções para adesão ao programa, permitindo que o Sebrae Minas atue nas prioridades que cada município definir.

O próximo passo será a formalização do termo de cooperação técnica e, a partir daí, será elaborado um plano de trabalho com base no conjunto de ferramentas e soluções disponibilizadas pelo Sebrae Minas “Acreditamos que com os eixos do programa iremos contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, para que ela se fixe no seu território e possa gerar emprego e renda e tornar sua cidade mais atrativa. Serão ações de curto, médio e longo prazo, que irão colocar cidades da nossa região como referência em empreendedorismo”, destaca o gerente da Regional Norte do Sebrae Minas, Claudio Luiz Oliveira.

Emprego e renda

Para o prefeito de Grão Mogol, Diêgo Braga Fagundes, a pareceria com o Sebrae Minas será fundamental para o desenvolvimento local e para a melhoria da qualidade de vida da população. “Às vezes, sabemos aonde queremos chegar, mas não compreendemos como. O Sebrae Minas tem a experiência e as ferramentas que nos ajudarão a implantar uma cultura empreendedora, otimizar as compras governamentais e gerar emprego e renda para o comércio, a agricultura familiar e até mesmo para a indústria, fazendo com que as pessoas conquistem a tão sonhada liberdade financeira e não tenham que sobreviver apenas de recursos públicos”, ressalta o gestor.

Nas próximas semanas, já estão agendadas visitas aos municípios de Coração de Jesus e Cristália. Os gestores municipais do Norte de Minas que quiserem conhecer e participar do programa Cidade Empreendedora devem procurar a Agência do Sebrae Minas em Montes Claros ou ligar para (38) 3224-7350.