Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de fevereiro de 2021.

MG – Minas investiga mais de 70 casos suspeitos de reinfecção por Covid

MG – Mais de 70 casos suspeitos de reinfecção por Covid-19 estão sendo investigados em Minas Gerais. Segundo dados apresentados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), são 72 notificações em investigação no momento. O número é quase duas vezes maior do que o registrado no dia 11 do mês passado. Na ocasião, eram 37.

De acordo com a SES-MG, 156 casos foram notificados no Estado, sendo dois descartados e 82 considerados inconclusivos devido à falta de dados que permitissem a investigação. Não há casos confirmados de reinfecção em Minas Gerais.

Os 72 casos restantes estão em investigação pela Subsecretaria de Vigilância Epidemiológica, em parceria com a Fundação Ezequiel Dias (Funed) e regionais de saúde. Conforme o protocolo do Ministério da Saúde, a SES considera suspeitas as notificações de pessoas que apresentam novo quadro clínico 90 dias após a primeira confirmação da doença.

A reinfecção só poderá ser comprovada se for realizado o sequenciamento genético da primeira e segunda amostras positivas. As duas amostras positivas para exame de Biologia Molecular (RT-PCR) devem ser encaminhadas à Fundação Ezequiel Dias (Funed), que fará o sequenciamento genético para avaliar se o vírus da primeira infecção é diferente do da segunda infecção. Neste caso serão observadas mutações genéticas que diferenciarão ou não os vírus.