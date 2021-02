Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – Com início das aulas em 22/2, Unimontes lança hotsite e disponibiliza horários das atividades pelo sistema remoto

Norte de Minas – As atividades relativas ao primeiro semestre começam na Unimontes na próxima segunda-feira (22/2), conforme o cronograma do calendário letivo de 2021. Por medidas de segurança, as aulas seguirão pelo sistema remoto, diante do cenário ainda persistente da Pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19).

E para a melhor dinâmica da informação, a Universidade apresenta o hotsite www.unimontes.br/voltaasasulas2021, que oferece à comunidade acadêmica uma série de recomendações, notícias, depoimentos e publicações oficiais sobre os procedimentos no retorno às atividades letivas. Os materiais também serão repercutidos nas redes sociais oficiais da instituição, assim como em seu site oficial (www.unimontes.br).

Especialmente neste período de tratamento excepcional (aulas remotas), as informações disponibilizadas têm como base as decisões dos conselhos superiores, da gestão superior e dos colegiados, devidamente alinhadas com o cumprimento dos protocolos de biossegurança e das determinações do Governo do Estado neste período de pandemia – por meio do Programa Minas Consciente e dos decretos oficiais.

HORÁRIOS DE AULAS

A proposta contribui para o acesso mais amplo da informação, principalmente por parte dos alunos sobre os procedimentos no retorno às atividades letivas como, por exemplo, a disponibilidade dos quadros dos horários de atividades remotas previstas neste primeiro semestre de cada um dos cursos oferecidos pela Unimontes. Os alunos podem acessar a seção de comunicados do site oficial: www.unimontes.br/comunicacao/comunicados/.

A relação é disponibilizada pelas próprias coordenações didáticas de cada um dos cursos e com a dinâmica de atualizar os dados, caso seja necessário.

NÚMEROS

A Unimontes oferece 66 cursos regulares, incluindo três cursos de tecnólogos, ministrados no campus-sede e nos demais campi, com 8.590 alunos matriculados. No total, são 12.005 alunos incluindo também os cursos técnico-profissionalizantes e os cursos de Educação a Distância (EaD), pós-graduação Lato sensu e pós-graduação Stricto sensu (mestrados e doutorados).

A instituição alcançou 57.399 profissionais diplomados nos seus cursos de graduação nas diversas áreas do conhecimento de dezembro de 1969 a dezembro de 2020.