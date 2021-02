Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – Caminhão-tanque tomba após acidente em Salinas

Norte de Minas – Na madrugada deste domingo (21/02), o 8° Pelotão de Bombeiros de Salinas foi acionado para atendimento de ocorrência de colisão entre uma carreta carregada com líquido inflamável e um caminhão guincho na BR 251, próximo ao km 333, zona rural de Fruta de Leite.

No local, os Bombeiros depararam com a colisão da carreta – carregada com 40.000 litros de etanol – na traseira de caminhão guincho que em sua carroceria transportava um veículo de passeio.

Foram socorridas pelas equipes dos Bombeiros e do SAMU, 04 vítimas, todas conscientes e orientadas, que foram conduzidas até o hospital Oswaldo Prediliano Santana em Salinas.

Devido ao impacto do acidente, houve derramamento de óleo e combustível na pista, sendo necessária a interdição da pista em ambos os sentidos.

Ainda no local permanecem equipes dos Bombeiros, inclusive do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (BEMAD), Polícia Rodoviária Federal e Defesa Civil de Salinas realizando os trabalhos de prevenção contra incêndios e explosão haja vista o transbordo da carga inflamável.

Nessa operação que dura mais de 22 horas ininterruptas, com planejamento das ações, mitigação dos riscos e a prevenção de quaisquer tipos de intercorrências, o Corpo de Bombeiros avança nos trabalhos a fim de garantir a segurança dos usuários da via, que foi parcialmente liberada com controle realizado pela PRF.