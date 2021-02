Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de fevereiro de 2021.

MG – Operação Caminhos de Minas vai combater narcotráfico, roubo de cargas e crimes ambientais em todo o Estado

MG – A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) vão realizar operação conjunta para coibir a criminalidade violenta em todo o Estado. A Operação “Caminhos de Minas” foi anunciada em entrevista coletiva realizada na tarde desta segunda-feira (22).

Os órgãos vão percorrer todas as cidades mineiras com o intuito de combater o narcotráfico, roubo de cargas e crimes ambientais. As abordagens acontecerão nas rodovias que cortam Minas Gerais, sejam elas federais ou estaduais.

O Inspetor Aristides Júnior, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), contou que apesar da menor circulação de pessoas durante a pandemia, a criminalidade não parou. “Enquanto as pessoas se retraíram durante a pandemia, a criminalidade não. Nós notamos que mesmo no ano de 2020 batemos recordes de apreensão de drogas no Estado. O crime não parou e as polícias não podem parar. A integração entre as polícias trazem resultados e esses resultados beneficiam a população. Nós estamos tirando de circulação drogas, traficantes e bandidos,” disse.

Para a capitã Layla, da Polícia Militar (PM), o trabalho das operações integradas vai trazer maior eficiência. “A abordagem passou a ser mais qualitativa, porque quando há uma abordagem já existe uma suspeição alimentada pelos serviços de inteligência.”

O comandante do Policiamento Rodoviário, coronel Valmir José Fagundes, declarou que o objetivo é propiciar segurança, combater o crime e evitar acidentes. Já o superintendente executivo da PRF, Bruno Schneider Raslan, completou dizendo que será possível dificultar as ações do crime organizado através da integração das forças policiais e enfatizou a importância dessa organização, uma vez que Minas Gerais faz divisa com 7 unidades da federação. Por fim, o superintendente de Integração da Sejusp, Leandro Almeida, concluiu que toda a população sai ganhando com a redução da criminalidade em Minas.

As cidades e as datas das ações não serão divulgadas para não prejudicar a Operação.