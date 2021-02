Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – CIMAMS formaliza parceria com o SEBRAE

Norte de Minas – Fortalecimento do empreendedorismo e comércio nos municípios consorciados. Este foi o ponto de partida reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 22/02, entre o Sebrae-MG e o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene- CIMAMS.

A analista do Sebrae Minas, Hebbe Mendes, apresentou ao secretário executivo do consórcio, professor Luiz Lôbo, e à assessora especial de convênios e políticas sociais Karla Eriely Pereira Magalhães, o hall de programas e projetos em desenvolvimento do Norte de Minas que estão organizados em três linhas de atuação: “Sala Mineira do Empreendedor”; “Compras Governamentais” e “Projeto Empreendedorismo Jovem”.

Foram apresentados os objetivos e metodologias dos programas e ações, que buscam garantir aos municípios atendidos pelo Sebrae geração de renda, por meio da inclusão produtiva, qualificação profissional, valorização da mão de obra, comércio e produtos locais.

Os representantes do CIMAMS, Karla e Luiz Lôbo ressaltaram a importância das ações do Sebrae nos municípios do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, e com anuência e aprovação da diretoria, firmaram parceria entre os dois órgãos objetivando ampliar o alcance e acesso dos municípios aos programas para o fortalecimento do empreendedorismo e comércio nos municípios consorciados