5 melhores restaurantes da Costa do Sauípe

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de fevereiro de 2021.

Confira alguns espaços gastronômicos para você conhecer e aproveitar ao máximo.

A Costa do Sauípe é conhecida por praias incríveis, três delas, inclusive, fazem muito sucesso e estão sempre nas listas dos viajantes. Essa região baiana é perfeita tanto para quem deseja descansar e fugir da agitação, quanto para os que amam esportes na água.

No entanto, sua viagem não vai se resumir apenas a conhecer as belas praias. Também é necessário se preocupar com a hospedagem, os passeios diferentes e a alimentação. Por mais que, muitas vezes, o café da manhã esteja incluso no pacote de viagem, você pode arriscar-se pela culinária local durante o almoço e o jantar.

Afinal, a ideia é fazer ao menos três refeições por dia, além de petiscar nos intervalos entre café da manhã, almoço e jantar. Por isso, você precisa conhecer quais são os melhores restaurantes da Costa do Sauípe. Vem dar uma espiada na lista a seguir.

Benditos Frutos

Perfeito para os amantes de frutos do mar, essa é a especialidade deste restaurante. Funciona apenas durante a noite, então, é ideal para um jantar sozinho, em casal ou com a família.

Os pratos servidos também possuem nomes diferentes e criativos. Assim que pegar o cardápio, você irá se deparar com “o canto da sereia” ou “a ilha do tesouro”. A ideia é criar um vínculo entre o prato e a região da Costa do Sauípe. Como o restaurante fica à beira-mar, você irá aproveitar um ambiente tranquilo e gostoso.

Baêa

Este restaurante também funciona apenas para o jantar, das 19h às 23h. Sua especialidade é a culinária local, então, pode ser uma boa oportunidade para experimentar pratos típicos da Bahia. É indicado para quem quer experimentar vatapá, bobó de camarão ou a famosa moqueca.

Vale comentar que não é apenas nos pratos que você encontra elementos que lembram a Bahia. A decoração do ambiente vai te fazer mergulhar de vez na cultura baiana.

La Villa

O La Villa é para os viajantes que buscam um pouco mais de requinte nas refeições ou, mais especificamente, no jantar, sendo uma das melhores opções para quem faz questão de degustar pratos internacionais. Também funciona apenas durante a noite, das 19h às 23h.

A especialidade da casa inclui comidas típicas da França, do Mediterrâneo e da Ásia. Além disso, tudo é serviço acompanhado de um bom vinho. Tem um ar mais romântico e aconchegante, por isso, pode ser interessante para aquele jantar a dois.

Viva Gastropub

Como já diz o nome, o ambiente nada mais é que um pub. Fica na Vila Nova da Praia e funciona à noite, abrindo às 18h e fechando apenas às 2h da manhã. Indicado para quem deseja aproveitar a vida noturna, seja experimentando cervejas e aproveitando uma baladinha ou curtindo um barzinho e jantando.

Isso porque o espaço é uma cervejaria, balada, bar e restaurante. Desse modo, boa comida e opções de bebidas, inclusive drinks diferenciados, são encontrados no Viva Gastropub.

São três diferentes ambientes: Brahma, para quem gosta de espaços mais rústicos, quer jantar e tomar um chopp; Budweiser, com decoração retrô e DJ tocando ritmos variados, com aquele ar de balada; e Stella Artois, mais descolado, com jeitinho de bar a céu aberto, perfeito para quem deseja experimentar drinks.

Terra Brasilis

Especialista em comidas brasileiras, o Terra Brasilis conquista muitos dos visitantes da Costa do Sauipe. Trabalha com café da manhã e almoço, então pode ser útil para começar o dia.

O cardápio é bastante variado, enquanto o ambiente permite ir sozinho, a dois ou com a família. Inclusive, quem tem crianças pequenas vai se sentir à vontade. Além dos pratos típicos baianos, trabalha com sobremesas saborosas.