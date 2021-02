6 penteadeiras para se inspirar

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de fevereiro de 2021.

De vários estilos, este é um móvel que todo quarto precisa, mas que também pode ficar um charme em outras partes da casa.

Há quem diga que as penteadeiras lembram filmes de época — há registros de que elas existam há mais de 600 anos — ou remetam às gerações passadas, como o tempo das nossas avós. No entanto, esse móvel prático e versátil continua se reinventando e ganhando cada vez mais espaço.

Seja modelo camarim ou estilo retrô, o fato é que esse é um móvel perfeito para quem está querendo dar outra cara ao quarto ou a qualquer cômodo da casa, já que a penteadeira fica ótima como bar, escrivaninha ou mesinha para acomodar porta-retratos na sala.

O estilo que você deve escolher para a sua casa depende, primeiro, do seu gosto pessoal, depois, do tamanho do seu ambiente. Ainda é preciso considerar qual utilidade você pretende dar ao móvel, para considerar a quantidade de gavetas, por exemplo. A seguir, confira seis modelos para inspirar-se.

Camarim

Geralmente, este estilo de penteadeira tem um espelho gigante com luzes, que vão fazer você se sentir uma estrela. É perfeita para quem quer utilizá-la do jeito clássico, para maquiar-se e pentear-se. A iluminação foi pensada para que a produção fique perfeita.

No entanto, justamente pela aparência chique, uma penteadeira camarim também serve para dar aquele ar descolado à sala, seja como um bar ou até como objeto que ajuda a compor a decoração.

Minimalista

Se a sua casa ou o seu quarto tiver uma decoração minimalista, uma penteadeira com esse design é tudo o que você precisa. Em cores como preto, branco ou cinza, além de uma cadeira combinando, esse tipo de móvel é descolado e elegante ao mesmo tempo.

Para decorações mais divertidas ou até para colorir um ambiente mais sóbrio, você pode apostar em tons vibrantes, que também estão super em alta.

Retrô

Com design que lembra os móveis antigos, as penteadeiras no estilo retrô são capazes de mudar completamente o tom do ambiente onde são colocadas. Aquelas feitas com madeira e espelho acoplado ficam um charme com um banquinho combinando, armazenado perfumes, pincéis e velas em cima.

No entanto, se você gosta de misturar estilos, nada te impede de usar uma cadeira moderna e objetos atuais de decoração. Além disso, você pode usar a penteadeira retrô como bar, dando outra cara para a sua sala de estar.

Clássica

Este tipo de penteadeira costuma destacar-se pelos detalhes, como puxadores e acabamento. Em geral, possui gavetas amplas e portinhas, perfeitas para quem quer usar o móvel para guardar maquiagem e acessórios.

Se o móvel não vem com espelho, uma dica é investir em um acessório gigante para colocar em cima, do mesmo estilo ou de outro completamente diferente. Uma cadeira confortável e glamourosa dá o toque final no quarto. Na sala, somente a penteadeira já é capaz de mudar o ambiente.

Moderna

Sofisticadas, as penteadeiras modernas têm estilos, cores e funcionalidades diversas. Elas podem ser pequenas ou grandes, coloridas ou sóbrias, com várias gavetas ou apenas uma. Em comum, possuem o design que te faz sentir em um filme atual ou futurista.

Esse tipo de móvel combina muito com uma parede de cor marcante, além de vários tamanhos e modelos de espelhos. No quarto, um pufe pode funcionar como assento, fortalecendo o ar de modernidade e deixando o ambiente ainda mais descolado.

Mini

Tem pouco espaço no quarto? Esta não é uma desculpa para não ter uma penteadeira e criar um cantinho de beleza ou estudo no ambiente! Há várias opções de móveis pequenos, que ocupam apenas uma porção do cômodo, mas que fazem toda a diferença. Um banquinho menor completa a decoração.