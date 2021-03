5 dicas para escolher seguro de automóvel

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de março de 2021.

Ter um automóvel na garagem é o grande sonho de muitos brasileiros. E se um carro é quase um filho, você não pode arriscar deixar esse bem tão valioso sem seguro, não é?

Os seguros de autos parecem complicados, os termos são longos e parece que foram escritos para você não entender. Por esse motivo, listamos 5 dicas para você não se perder na hora de contratar um Seguro Auto.

1. Seguro de Auto ou Proteção Veicular?

Apesar de possuírem nomes parecidos, na prática, essas duas formas de assegurar o seu veículo variam muito. E aqui você vai aprender a escolher de acordo com suas necessidades.

O que é Seguro de carros?

O Seguro veicular oferece coberturas como proteção contra roubo, furto, colisões e muitas outras. Esse serviço é vendido por seguradoras vinculadas à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), que garante e autoriza a venda do seguro. E em caso de problemas a SUSEP pode interferir e garantir os direitos do indivíduo.

O que é proteção veicular?

Nesse caso a proteção do veículo é feita por cooperativas e grupos. Algumas proteções são as mesmas de uma seguradora, a diferença é que não são regulamentadas pelas SUSEP.

A proteção veicular costuma ter custos mais baixos que um seguro de carro comum, porém possuem seus riscos, pois não oferecem garantias e são comuns casos de consumidores insatisfeitos.

2. Fique atento a coberturas

Defina as coberturas que serão essenciais para o seu uso cotidiano. Se baseie na sua prioridade e necessidade sempre com um bom custo-benefício.

Escolher uma opção muito ampla, que abrange todos os tipos de ocorrência pode não ser vantajoso pra você. Encarece o seguro e você pode passar o ano inteiro sem utilizar esses benefícios.

3. Seguro de auto tem limite de assistencias?

No mercado é comum que o uso de assistências seja por volta de a 4 ou 5 vezes ao ano. Por isso, verifique qual o limite de uso de cada uma delas e se valem a pena pra você.

4. Quanto devo pagar por um seguro?

Você já deve ter se perguntado o motivo pelo qual as seguradoras precisam de tantas informações para calcular o valor do seu seguro. Isso acontece porque todo segurado está exposto a riscos e quanto maiores forem os riscos maior será a cotação do seguro de carro.

O valor de um seguro não é caro tendo em vista o preço que um sinistro pode custar. Por isso preencha o formulário da seguradora com os dados corretos, pois o valor varia de cliente para cliente.

5. Simule o seu Seguro de Auto online.

É muito importante simular o seguro para saber se os valores vão caber no seu bolso. Muitas empresas realizam cotação online e na Compare em Casa é possível fazer sua cotação e economizar nos serviços.

A simulação é 100% online e te permite comparar as seguradoras e encontrar a melhor cobertura por um preço que você pode pagar.