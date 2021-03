9 passos para relaxar em casa

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de março de 2021.

Confira algumas sugestões para ter um dia relaxante no conforto do seu lar.

Às vezes a correria do cotidiano é tão intensa que, no final da semana, nos sentimos esgotados física e psicologicamente. Em algum ponto da vida, todos passarão por isso — sobretudo quem vive em cidades grandes — e, nessa situação, é preciso relaxar.

No entanto, a verdade é que todos nós merecemos ter momentos de autocuidado, em que nos desligamos de tudo e descansamos corpo e mente. O ideal é fazer isso dentro da própria casa, pois não há ambiente mais aconchegante do que o nosso próprio lar.

9 formas de descansar em casa

Abaixo, confira algumas sugestões do que você pode fazer para renovar suas energias em casa.

1- Reserve um momento para você

Programe um dia em que você possa ter ao menos 4 horas para ficar sozinho e cuidar de si. Monte uma playlist com suas músicas favoritas para ouvir durante esse período.

2- Prepare seu lar

Arrume seu cômodo preferido com itens relaxantes de sua preferência. Velas perfumadas, incensos e flores são algumas sugestões. Além disso, você ainda pode colocar lâmpadas coloridas nos abajures. Sugestão: a cor verde traz equilíbrio e a cor azul traz paz interior e calma.

Para completar o clima de relaxamento total, tenha uma fonte de água ligada ou coloque o som de uma. Esse barulho tem o poder de acalmar os batimentos cardíacos e aliviar a tensão.

3- Tome um banho relaxante

Tomar um bom banho é excelente para aliviar toda a tensão acumulada no dia a dia. Nele, você pode adicionar essências e aromas perfumados para torná-lo ainda mais relaxante. Após o banho, enrole-se em uma toalha macia ou vista um roupão confortável e descanse à vontade.

4- Concentre-se em sua respiração

Sente-se em uma cadeira confortável, no sofá ou até mesmo no chão (sobre uma almofada) e dobre as pernas na posição borboleta. Feche os olhos e respire três vezes bem devagar, inspirando e expirando. Repita esse processo durante cinco minutos ou até que você se sinta mais relaxado.

5- Cuide dos seus cabelos

Cuidar dos cabelos também é uma forma de autocuidado que contribui para um descanso pleno. Portanto, hidrate-os, umidifique uma toalha em água morna e enrole-a na cabeça. Permaneça dessa forma de quinze a vinte minutos. Depois disso, enxágue bem os cabelos e deixe-os secar naturalmente.

6- Faça skin care

Enquanto estiver hidratando o cabelo, aproveite para esfoliar seu corpo e, principalmente, seu rosto. Tire seus produtos de skin care do armário e coloque-os em uso. Dessa forma, as células mortas da sua pele serão eliminadas e ela ficará nutrida e hidratada, com um brilho especial.

7- Leia um livro

Ler um livro também é uma excelente forma de relaxar. Escolha o gênero de sua preferência, mas tente optar por histórias mais leves — como romances — ou livros edificantes, como os de autoajuda, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.

8- Coma o que tiver vontade

No dia a dia, o ideal é se alimentar de forma saudável, optando sempre por pratos mais leves, coloridos e naturais. Além disso, é preciso beber bastante água e outras bebidas saudáveis, como sucos e chás. Entretanto, em seu dia de descanso, permita-se comer o que tiver vontade, pois o equilíbrio é a chave de tudo e não há nenhum problema em fugir da dieta ocasionalmente.

9- Tenha um tempo livre sem culpa

Por fim, aproveite esse dia só seu e faça o que tiver vontade, sem se culpar ou pensar nas suas obrigações. Aproveite para colocar o sono em dia, assistir a um filme ou não fazer simplesmente nada.

Mantenha o foco em você, pois dessa forma você certamente retornará às suas atividades do cotidiano com as energias totalmente renovadas.