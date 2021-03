Como Funciona o Cassino ao Vivo em Sites de Aposta?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de março de 2021.

É comum encontrar jogos de cassino ao vivo em um site de apostas, às vezes sob a já popular designação em inglês: Live Casino ou Live Dealer. Seja como estiver escrito, o fato é que todas são categorias de cassino online em que o jogador se sente em um cassino de verdade.

Sentados à mesa online, estão jogadores no mais completo anonimato, pelo computador ou celular. Independentemente do tipo de jogo, há uma pessoa responsável pelo jogo e pela manutenção das regras. Chamado de dealer ou crupiê, é a pessoa que gira a roleta ou dá as cartas, de acordo com o formato escolhido.

Mas é comum que surjam dúvidas, visto que só recentemente os brasileiros começaram a procurar um bom site de apostas como entretenimento. No fim, não é tão difícil assim descobrir como funciona.

Os Primeiros Passos: Encontrando o Site de Apostas Certo

Antes de partir para uma sala de cassino ao vivo, é preciso buscar um site de apostas que seja digno do seu dinheiro. Mesmo que vá apostar centavos, é bom garantir que se trata de um site sério, e que você terá direito a sacar quando quiser. Por isso, recomendamos atenção a alguns pontos importantes:

Licença: um site só opera jogos de cassino legalmente se possuir uma licença.

Segurança: proteção aos dados do usuário no cadastro e nos pagamentos é essencial.

Variedade: além da confiabilidade, a qualidade também é importante na hora do jogo.

Praticidade: poder sacar e depositar com facilidade não tem preço, então priorize isso.

Chat: embora o e-mail seja útil, sites com suporte via chat ganham pontos extras.

Entendendo o Funcionamento dos Jogos de Cassino ao Vivo

Nós já introduzimos três ótimos jogos de cassino ao vivo aqui no site, mas preferimos abordar todos de uma forma geral. Basicamente, a principal diferença entre os jogos com dealer em tempo real é que eles não possuem versão grátis, como os caça-níqueis, por exemplo.

Por isso, é sempre necessário ter saldo de dinheiro ou bônus (desde que se aplique a esses jogos) antes de entrar numa sala. Se preferir, poderá entrar somente para observar, mas isso não é, nem de longe, tão divertido quanto jogar.

Em geral, as salas devem possuir alguma informação sobre o valor das apostas. Elas variam entre poucos centavos e chegam a milhares de reais para os mais avançados. Tenha sempre em mente que, como nos jogos de cassino normais, uma aposta maior envolve tanto maior risco quanto maiores ganhos.

É o dealer quem define o momento de realizar as apostas, e as rodadas começam a cada poucos segundos ou minutos. Basta determinar o valor da moeda, apostar e aguardar o resultado. No caso de jogos como pôquer e blackjack, que envolvem alguma decisão, é importante ficar atento ao momento certo de agir.

Interatividade e Anonimato

Embora seja possível interagir nas salas de cassino ao vivo, tudo é feito por meio de mensagens. Ou seja, o nome real e o rosto dos jogadores não são nunca revelados. Isso garante o restante da segurança que todo jogador terá se escolher o site de apostas certo.

Fora isso, tudo o que é necessário é ter pelo menos 18 anos de idade e garantir que o site de sua escolha está localizado em território estrangeiro. Assim, estará fazendo tudo dentro das regras.