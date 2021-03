Como as empresas podem fazer a gestão de equipes remotamente?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de março de 2021.

Confira dicas práticas de como gerir a sua equipe remotamente e com alto desempenho.

As empresas que mantêm equipes remotas enfrentam diferentes desafios no âmbito da gestão. Afinal, não basta oferecer acessórios para trabalhadores remotos: é fundamental proporcionar um suporte completo nas atividades rotineiras desses profissionais.

Em muitas organizações, o trabalho à distância deixou de ser uma exceção para se tornar regra. Nesse contexto, é cada vez maior o número de colaboradores trabalhando em regime home office, além dos freelancers e consultores, que atuam remotamente.

Por isso os gestores devem estar atentos à necessidade de desenvolver um bom plano de gerenciamento de trabalho à distância.

O trabalho remoto veio para ficar?

Essa é uma tendência forte e que deve ser implementada de forma definitiva em muitos negócios. A nova demanda de mercado e as mudanças ocorridas desde o primeiro semestre de 2020 vieram para transformar o mercado de trabalho, inclusive no que diz respeito ao trabalho remoto.

Muitas empresas e colaboradores se viram obrigados a trabalhar em regime home office, em uma adaptação que precisou ser feita às pressas e já se estende por um longo período. Frente a essa situação, o que se percebe é que o trabalho remoto acabou demonstrando ser uma alternativa interessante e viável tanto sob a perspectiva dos empregadores quanto dos empregados.

Quais são os desafios do trabalho remoto?

Mesmo sendo uma excelente alternativa, é importante ter em mente que o trabalho remoto traz consigo inúmeros desafios, entre eles: a dificuldade de controle da rotina dos funcionários, tecnologias desatualizadas, dificuldade de comunicação entre os times, eventuais interrupções que podem ocorrer no ambiente de trabalho, ausência de interações sociais e riscos de desenvolvimento de hábitos ruins para a saúde (mental, inclusive).

As organizações empresariais devem estar atentas a todos esses desafios, buscando alternativas para diminuir os impactos negativos, favorecendo o desenvolvimento de seus negócios e do seu time de colaboradores.

Como a empresa pode gerir seus colaboradores remotamente?

Os gestores devem ter em mente a necessidade de dar suporte completo a seus funcionários, mantendo abertos os canais de comunicação. Para isso é fundamental começar criando um plano de trabalho.

Estruture um plano de trabalho

O plano de trabalho consistirá em um conjunto de ações a serem realizadas com o propósito de atingir um determinado objetivo. Nele, é necessário estabelecer o que deverá ser feito.

Com o plano bem estruturado, avalie as competências e obrigações de cada colaborador, realizando um planejamento de processos e tarefas. É fundamental que os funcionários saibam quais são suas tarefas e como elas devem ser executadas.

Invista na comunicação

Delegar tarefas com eficiência pressupõe comunicação eficiente e acompanhamento contínuo do processo de execução. O colaborador precisa estar sendo assessorado, inclusive para sanar dúvidas que eventualmente venham a surgir.

Mesmo que o trabalho seja realizado de forma remota, o gestor deve manter a rotina de feedbacks, a realização de encontros virtuais e estímulo para que os colaboradores se mantenham em contato permanente. É fundamental, ainda, que o gestor mantenha seu time a par de tudo o que está acontecendo na empresa e com os membros da equipe.

Estabeleça diretrizes

Caso a empresa não estabeleça diretrizes, pode haver dificuldade na comunicação e na execução das atividades. Oriente os seus colaboradores, crie rotinas, defina horários e pausas para descanso. Lembre-se, ainda, que a definição dos prazos deve estar alinhada à complexidade do projeto.

Muitas organizações têm investido em softwares de gestão para controle de atividades e do desempenho das equipes. Isso pode ajudar bastante, no controle do desempenho e na gestão das equipes como um todo.

A tecnologia segue sendo um diferencial, já que traz soluções que facilitarão a rotina de trabalho, no âmbito da gestão e da execução das atividades por parte dos colaboradores.