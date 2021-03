Penteadeira camarim: útil e glamourosa

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de março de 2021.

O móvel pode ganhar diferentes espaços e agregar valor na decoração. Saiba como incorporá-lo à sua casa.

A penteadeira camarim é um móvel aparador composto por bancada, gavetas e lâmpadas ao redor do espelho. Esse item estiloso lembra as mesas em que os artistas se arrumam no camarim, por isso o modelo ganhou esse nome.

A penteadeira é associada ao glamour das estrelas de Hollywood e do teatro da Broadway dos anos 50 e 60, contudo sua história é bem mais antiga. Acredita-se que o móvel surgiu na Europa Renascentista, período histórico datado entre os séculos XIV e XVII, em que o indivíduo voltou a ser o centro do pensamento filosófico. Esse antropocentrismo – homem ao centro – vigente na época, se apresenta na forma de um móvel dedicado ao embelezamento do ser.

A penteadeira é baseada na mesa de barbear, usada pelos homens, que também apresentava espelho e bancada, mas era mais simples e menos glamourosa. Esse móvel, tão antigo, hoje ganha traços modernos e se torna peça-chave para a decoração de diferentes ambientes.

Beleza e utilidade

A penteadeira, além de bonita e, assim, ornar o cômodo, é uma peça bastante funcional, útil para momentos de arrumação e autocuidado, como aplicação de maquiagem e cosméticos, assim como para a montagem do cabelo. Ela também serve para guardar objetos como perfumes e bijuterias, deixando tudo organizado e à mão, além de poder servir como escrivaninha para os momentos de trabalho e estudo.

Apesar de inicialmente nos remeter a um espaço privativo, engana-se quem pensa que ela pode estar apenas no quarto ou no closet. A penteadeira pode ganhar espaços visíveis da casa, como a sala de estar ou o hall de entrada. Ela também pode ser instalada em banheiros.

Independentemente do cômodo que você escolher, é preciso considerar alguns aspectos na hora da compra da sua penteadeira, como o espaço que você tem disponível para ela, os outros móveis e itens de decoração do ambiente e o estilo que você deseja imprimir.

Tamanho

Entre os diversos modelos de penteadeira existentes no mercado, é importante que você escolha um que combine com seu estilo, mas também que se adeque ao espaço destinado a ela. Se você tem pouco espaço, talvez o melhor seja optar por uma penteadeira suspensa, em que há o melhor aproveitamento do chão pela ausência de pés.

Antes de fazer a compra da penteadeira, meça o espaço em que você vai instalá-la e verifique se o móvel cabe nele. Você pode fazer isso mesmo se a compra for online, buscando pelas características do móvel no site.

Estilo

Existem diferentes modelos de penteadeira, desde as mais modernas, que podem ganhar formas retas ou arredondadas, até os modelos retrô, que se inspiram em designs que fizeram sucesso em décadas passadas, como os pés de palito dos anos 50 e 60.

Você precisa analisar qual tipo se adequa mais ao seu perfil e aos demais itens de decoração do ambiente, para que haja harmonia e beleza no local. É preciso ter cuidado para a penteadeira não ficar destoante com o resto do lugar.

Cores

Essa análise também é importante para a escolha da cor da sua prateleira: ela pode ser do clássico branco, do romântico rosé, do sofisticado preto, do sóbrio cinza ou do nobre amadeirado. Isso depende dos outros itens que compõem o ambiente, como cor da parede, dos demais móveis e de outros elementos como cortinas e objetos de decoração.

Não importa a cor e o modelo: uma penteadeira sempre levará elegância, beleza e glamour ao ambiente, agregando valor à decoração. Além disso, é um dos móveis mais versáteis que se pode ter.