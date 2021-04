Luxo no ar: estas são as melhores companhias aéreas de primeira classe do mundo

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de abril de 2021.

Se você é um passageiro que gosta de viajar com luxo e estilo, a maioria das companhias aéreas tem a opção de uma seção de primeira classe que visa tornar sua viagem o mais confortável possível. De assentos conversíveis e produtos de higiene de alta qualidade, a menus especiais e vasto entretenimento a bordo, estes voos oferecem muitos serviços que tornam sua viagem relaxante, bem antes de chegar ao destino.

Aqueles que escolhem esta opção de classe, além das instalações exclusivas na aeronave, também terão acesso ao lounge e serviço de motorista. Não é de se admirar que a primeira classe às vezes também seja referida como uma “suíte” por muitas companhias aéreas por sua exclusividade, serviço de alta qualidade, refeições requintadas sob demanda e um nível incomparável de conforto.

Aqui estão algumas companhias aéreas com as melhores opções de primeira classe do mundo:

Emirates

Em 2018, o Boeing 777 da Emirates apresentou suas novas instalações de primeira classe. Cada assento conta com uma porta que garante a total privacidade do ocupante. Isso torna a Emirates a primeira companhia aérea a introduzir compartimentos totalmente fechados nesta seção.

Um bilhete nesta classe também traz algumas regalias luxuosas. Os passageiros ganham um guarda-roupa pessoal, produtos de higiene e beleza da marca sueca Byredo, e uma tela para ver qualquer um dos 4.000 canais disponíveis para entretenimento. O assento pode ser reclinado para a configuração de gravidade zero e a temperatura ambiente da suite é controlada pelo passageiro, bem como a iluminação.

As refeições são servidas de acordo com o destino e a duração da viagem. Por exemplo, se o voo está indo ou vindo da Austrália, as opções do cardápio incluirão queijos do Vale do Yarra e carne australiana Angus. Outra vantagem de voar nesta classe é que a Emirates oferece um carro com motorista no aeroporto, em algumas cidades selecionadas.

Air France

A primeira classe da Air France, também chamada de ‘La Première’, tem tudo a ver com luxo desde o início da viagem. A companhia aérea oferece um Hertz DriveU em cidades francesas selecionadas.

O Boeing 777 dispõe de quatro suites, com total privacidade. Cada assento pode ser convertido em uma cama confortável, onde é possível descansar, assistir filmes, ouvir música ou jogar. Todo o conteúdo de entretenimento está disponível em 12 idiomas. Para conforto adicional, pijamas, chinelos e meias também são fornecidos junto com um kit de viagem com produtos da Maison Carita Paris.

As refeições no La Première podem ser escolhidas em um menu gourmet personalizado de acordo com o destino. Se o voo partir de Paris, o menu contará com receitas originais de renomados chefs franceses. As bebidas incluem vinhos e champanhes de vinhedos franceses, selecionados por sommeliers.

All Nippon Airways (ANA)

Viajar na Primeira Classe da All Nippon Airways (ANA) é algo especial para os amantes da gastronomia. O menu a bordo é adaptado de acordo com a temporada, destino, idade e dietas especiais. Os incríveis pratos têm assinatura de chefs do Japão e outros de renome internacional.

A primeira classe do Boeing 777-300ER, por exemplo, oferece a ‘The Suite’ e a ‘ANA First Square’. São espaços confortáveis com total privacidade, equipados com várias opções de entretenimento a bordo, como um monitor 4K de 43 polegadas e fones de ouvido com cancelamento de ruído digital. Também são fornecidos enxovais de cama exclusivos, conjunto de top e calça de algodão orgânico ecológico e itens de higiene pessoal Ginza Essence Empowering.

Singapore Airlines



Disponível nas aeronaves Boeing 777 da Singapore Airlines, a primeira classe é basicamente uma seção privada para o passageiro com um assento extralargo. Roupa de cama de alta qualidade, monitor habilitado para HD, onde 1.800 opções de entretenimento podem ser acessadas.

Tanto na Primeira Classe quanto nas ‘Suítes’, os passageiros podem pedir um prato principal 24 horas antes de embarcar. O menu inclui criações de chefs de renome internacional e especialistas em vinhos. As refeições são preparadas de acordo com as preferências religiosas, dietéticas e infantis.

Lufthansa

O conforto da primeira classe está disponível em três aeronaves diferentes da frota da Lufthansa: Boeing 747-8i, Airbus A380 e Airbus A340. Em algumas cidades, como Frankfurt, Munique, Viena, Genebra ou Zurique, o passageiro receberá uma limusine com motorista ou minivan exclusiva que o levará diretamente para a aeronave.

As acomodações de luxo da primeira classe incluem poltronas, que podem ser convertidas em cama, e cortinas com isolamento acústico que garantem a privacidade. Para maior conforto, a companhia oferece edredom regulador de temperatura e roupa de cama de alta qualidade.

O entretenimento a bordo conta com centenas de filmes, canais de TV, audiobooks e podcasts de todo o mundo. Gastronomia requintada, e uma seleção de vinhos brancos e tintos das melhores regiões vinícolas do mundo, completam o luxo da viagem.

Etihad Airways

A Etihad Airways, a companhia nacional dos Emirados Árabes Unidos, disponibiliza a primeira classe no Airbus A380 e no Boeing 787. O entretenimento a bordo está disponível em uma tela pessoal com centenas de horas de filmes, programas de TV e música ao vivo. Para as refeições, é possível ligar para o chef e pedir sugestões de pratos e bebidas.

O A380 tem a opção de primeira classe e também o que a Etihad chama de “The Residence” – que pode ser considerado o próximo nível de voo de luxo. Esta última acomodação pode ser comparada a uma suíte de hotel em pleno ar. Destinado a duas pessoas, o espaço é dividido em três seções – sala, quarto e banheiro privativo. Nesta classe, além de um chef a bordo, um mordomo também está disponível para outras necessidades.

Swiss International Air Lines

A comida é certamente um dos maiores destaques entre os privilégios fornecidos para os passageiros da primeira classe na Swiss International Air Lines. Sob o conceito ‘Swiss Taste of Switzerland’, os menus são criados por chefs renomados com especialidades regionais de destaque, que incluem os chocolates da confeitaria de luxo Confiserie Sprungli.

A cabine e os compartimentos têm um design minimalista atraente com cores e tons sutis, que infundem uma vibração relaxante. Quanto aos assentos, as poltronas são construídas para o conforto de longa distância e também podem ser transformadas em camas aconchegantes.