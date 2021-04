Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de abril de 2021.

MRV volta a investir em Montes Claros

Plataforma de soluções habitacionais lança novo empreendimento com unidades a partir de R$ 125 mil na região do Belvedere.

A MRV, plataforma de soluções habitacionais, acaba de anunciar que investirá mais de R$ 27 milhões em Montes Claros. Esse valor será usado para construção de seu mais novo empreendimento, o Parque Monte Topázio e para melhorias na infraestrutura urbana nas proximidades do futuro condomínio, no bairro Belvedere.

“Montes Claros é um importante mercado para a MRV, com grande potencial de crescimento. Pois, além de ser considerada polo de desenvolvimento da Zona Norte do estado, o município é o sexto maior de Minas Gerais em número populacional. Com as melhorias que a empresa executará na região e com as obas do novo empreendimento, a previsão é de geração de emprego, de cerca de 150 novos postos de trabalhos diretos e indiretos”, fala Mayse Lacerda De Paula Silva, gestora de vendas da MRV.

O Parque Monte Topázio contará com 260 unidades de dois quartos com garagem, que se enquadram ao programa Casa Verde e Amarela, e que podem ser adquiridas a partir de R$ 125 mil. Além da boa localização, os futuros moradores vão contar com uma área de lazer com salão de festas, espaço gourmet, espaço kids e piscina adulto e infantil.

Atualmente a MRV possui unidades à venda na cidade nos empreendimentos Monte Safira e no Monte Cerrado.

Os interessados em saber mais sobre os empreendimentos podem entrar em contato pelo número 4004-9000, WhatsApp (31)9900-9000 ou pelo mrv.com.br. “Nossos corretores orientarão sobre o processo de compra online por meio da plataforma de vendas digital. O cliente poderá realizar todo o processo sem sair de casa”, explica Mayse.

Sobre a MRV

Ao longo de 41 anos de história transformando a vida de milhares de pessoas por meio da casa própria, a MRV, maior construtora da América Latina, se tornou uma plataforma de soluções habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na vida dos brasileiros, seja com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta, pela compra de um terreno em loteamentos completamente urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, pela sua startup Luggo, totalmente digital e sem burocracia.