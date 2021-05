Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de maio de 2021.

Montes Claros – Prefeitura começa a vacinar pessoas com 60 anos nesta quinta-feira

Montes Claros – A partir desta quinta-feira, 6, a Prefeitura de Montes Claros irá começar a vacinar pessoas com 60 anos de idade.

A vacinação para essa faixa etária estará disponível no drive-thru do Montes Claros Shopping, das 8 às 20 horas, apenas para pessoas em veículos motorizados, e nas 29 salas de vacinação do município (lista em anexo), até as 15 horas (com exceção das salas dos dois shoppings, que funcionam até as 21 horas).

O “walk-thru” do Ginásio Darcy Ribeiro também estará aplicando a vacina para essa nova faixa etária, das 8 às 15 horas.