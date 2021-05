Montes Claros terá voo direto para Porto Seguro; passagens de ida e volta por apenas R$ 478 para o destino baiano

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 15 de maio de 2021.

De Montes Claros para a cidade do Rio de Janeiro a nossa equipe encontrou passagens por apenas R$397 em voo com escala em Belo Horizonte.

Uma ótima oportunidade para quem está no Norte de Minas e que não abre mão de viajar para Porto Seguro, no Sul da Bahia. No mês de julho a companhia Azul terá voo sem escala de Montes Claros para o destino baiano às terças, quintas e sábados. Mas tem mais notícia boa! As passagens de ida e volta podem ser compradas por apenas R$ 478, valor com taxas incluídas nos voos saindo de Montes Claros. (Confira detalhes na imagem abaixo).

Vale destacar ainda as passagens de ida e volta de Montes Claros para São Paulo (Guarulhos) por apenas R$ 546,04 em voo direto da Gol. Os voos da Gol no Norte de Minas serão retomados em 22 de junho.

Compre aqui passagens Montes Claros/Porto Seguro por R$ 478 (ida e volta)

Voos de ida e volta para Uberlândia por apenas R$ 486,53

Os outros destaques são passagens aéreas de ida e volta Montes Claros/Uberlândia por R$ 486,53 e para Belo Horizonte a nossa equipe encontrou passagens aéreas de ida e volta por R$ 606,51 para quem planeja viajar para a capital mineira ainda no mês de junho. Nos voos de Montes Claros para Curitiba a ida a volta de avião podem ser garantidas por R$ 798.

Todas as passagens aéreas desta promoção estão com as taxas incluídas. Os menores valores são para viagens em junho e julho, mas se deseja viajar em outra data é só usar o link que se encontra no final deste post para garantir descontos especiais. Quem está em outras cidades também encontra promoção.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

