Cansaço ocular: conheça o problema de muitos trabalhadores home office

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de maio de 2021.

Em um momento em que o trabalho remoto se popularizou em escala global para inúmeras profissões, o cansaço ocular pode se tornar ainda mais gritante. Confira algumas dicas para identificá-lo e quais são os tratamentos possíveis.

O trabalho remoto foi uma realidade imposta pela pandemia para inúmeras profissões. Em poucas semanas, quem sempre ia até o escritório trabalhar se viu obrigado a aprender a organizar uma rotina de trabalho dentro de casa, o que trouxe inúmeros desafios.

Um deles é a intensa exposição às telas. Se antes a rotina de trabalho envolvia algumas reuniões presenciais, o que ajudava a interromper um pouco dessa exposição, no home office, as telas se tornam o único meio de contatar os chefes e colegas de trabalho.

Nesse sentido, é possível ocorrer mais frequentemente problemas de saúde como o cansaço ocular, que exigem uma boa luminária para decoração e adequação dos ambientes para as atividades laborais.

O que é

Popularmente, o cansaço ocular também é conhecido como “vista cansada”. Esse problema de saúde se refere à sensação de cansaço que atinge os olhos enquanto realizamos leituras e reduz a nossa capacidade de perceber os objetos à nossa frente com nitidez.

Além do desconforto, o cansaço ocular aparece na forma de sintomas como dores de cabeça, vermelhidão, inchaço e ardor nos olhos, mudança na acuidade visual, maior sensibilidade à luz, visão dupla, dificuldades de se concentrar e dor no pescoço, costas e ombros. Esse cansaço pode resultar de um esforço exagerado que desaparece apenas com repouso.

Causas

Existem diversas causas para o problema do cansaço ocular. Uma delas é a existência de algum problema nos olhos (como miopia, presbiopia, astigmatismo mais forte, entre outros).

A outra causa é o esforço excessivo feito pelo aparelho ocular durante atividades como estudos e leitura de revistas, jornais ou livros. Esse problema pode se intensificar se essas atividades são realizadas à noite. A combinação dessas duas causas podem desencadear um esforço intensificado, agravando o cansaço dos olhos.

Síndrome da visão do computador

Quando essas leituras e estudos são intermediados por uma tela, o indivíduo pode desenvolver a chamada “síndrome da visão do computador”, que afeta entre 50% a 90% dos trabalhadores que utilizam esse dispositivo eletrônico.

Alguns estudos mostram que cerca de 30% dos adultos usam dispositivos digitais por mais de nove horas por dia. Além disso, mais de 30% dos pais dizem estar preocupados com o impacto dos dispositivos digitais nos olhos das crianças.

Contudo, mais de 15% dos pais não limitam o tempo que seus filhos passam em frente ao computador e a maioria das crianças passam pelo menos três horas fazendo isso.

Esse cenário é ainda mais grave quando se pensa na popularização da internet em escala global, motivada por fatores como as redes sociais (que fazem com que as pessoas permaneçam expostas às telas mesmo após o expediente). Alguns estudos sugerem que a exposição aos dispositivos digitais reduz a nossa tendência a pestanejar, o que ajuda a originar essa sensação de cansaço nos olhos.

Pestanejar é muito importante para quem trabalha num computador, já que umedece os olhos e previne a secura e a irritação nos olhos. Ao permanecer muitas horas em frente a um computador, as pessoas tendem a pestanejar a metade de vezes do que fariam naturalmente, sem nenhuma exposição a telas.

O que fazer

Muita gente acaba pingando gotas de colírio nos primeiros sinais de cansaço ocular. Contudo, é recomendado verificar com um oculista qual é a intensidade do problema e se há outras possíveis causas para essa irritação nos olhos.

No que se refere ao seu cotidiano, é importante realizar pausas regulares durante a sua jornada de trabalho a fim de desviar o olhar do computador por alguns minutos. Isso vai te ajudar a pestanejar mais frequentemente e, consequentemente, umedecer mais os olhos.

Outro fator importante é a iluminação excessivamente brilhante. Ao manter o contato com um dispositivo eletrônico por algumas horas, o ambiente físico em que ele está deve possuir metade do brilho daquele que normalmente é encontrado nos escritórios.