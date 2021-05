Quais aperitivos combinam com Skol Beats?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de maio de 2021.

Se você adora beber uma cervejinha gelada e está em busca de novos sabores na hora do happy hour com amigos, confira algumas dicas para deixar a cerveja e o papo ainda mais saborosos.

Os aperitivos são um modo simples e rápido de se alimentar e se deliciar com uma boa bebida. Registros históricos apontam que esse alimento teve suas origens há mais de dois mil anos, na Antiga Roma.

Nos banquetes mais suntuosos dessa sociedade, havia o momento conhecido como gustatio, no qual os convidados começavam a estimular o apetite com antepastos saborosos acompanhados do mulsum — um vinho dotado de alto teor alcoólico aromatizado com mel. Os antepastos são alimentos suculentos (sobretudo hortaliças) temperadas por molhos picantes e acres.

As cervejas costumam ser a bebida mais popular para acompanhar aperitivos. Por isso, se você curte a cerveja Beats, confira algumas dicas dos melhores aperitivos para acompanhar essa bebida.

Frios temperados com limão

Os frios são um ingrediente básico nos mais diversos aperitivos. Uma combinação super saborosa é aquela entre salame e/ou presunto de parma temperados com limão.

Tanto o salame quanto o presunto de parma possuem um sabor mais salgado que, combinado com o azedo do limão, formam um sabor que cai muito bem com a cerveja. Outra vantagem é que essa mistura é fácil de preparar, bastando fatiar os frios na quantidade que quiser, temperá-los com limão e servir!

Tábua de queijos

O queijo é o ingrediente mais presente nos aperitivos. Por isso, se você é fã desse alimento, vale apostar em uma boa e clássica tábua de queijos, especialmente na hora de curtir um encontro com amigos na sua casa. Normalmente, os queijos mais presentes quando a bebida é cerveja são aqueles mais salgados (como o parmesão, o gorgonzola e o provolone).

É importante não esquecer dos acompanhantes, desde pães artesanais (com cascas duras e interior macio, como o italiano e a ciabatta) até bolachas ricas em grãos, frutas e frutos (como figos, uvas, tomates secos, nozes, avelãs e amêndoas).

Mini batatinhas temperadas

Outro aperitivo simples e delicioso são as mini batatinhas temperadas. Para preparar um aperitivo com elas, pegue um quilo deste tubérculo, lave-as bem e as cozinhe até que fiquem macias.

Em seguida, pique duas cebolas em pedaços bem pequenos, cebolinha, salsinha e a pimenta-dedo-de-moça a gosto. E misture esses ingredientes picados às batatinhas.

Por fim, tempere com meia xícara de chá de vinagre de arroz, uma xícara de chá de azeite de oliva puro, sal e tempero baiano na quantidade que você achar a mais adequada. A partir daí, é só curtir a cerveja com os amigos!

Provolone à milanesa

Esse aperitivo exige um pouco mais de disposição, mas o esforço vale muito a pena no final. Para preparar um bom provolone à milanesa, comece separando as gemas e as claras de três ovos em tigelas separadas.

A próxima etapa é colocar uma colher de sopa de água em cada tigela e bater a mistura com um garfo. Em seguida, passe as três xícaras de queijo provolone (cortado em cubos) na farinha de trigo, na gema e por fim na farinha de rosca, fritando-as até que fiquem douradas e crocantes. Assim que os queijos estiverem prontos, retire-os do óleo e os coloque para secar sobre um papel-toalha.

Uma dica fundamental para preparar bons aperitivos é caprichar nos ingredientes, sobretudo nos temperos e no azeite. Como a quantidade de comida é menor em relação às refeições principais, vale investir em matérias-primas de boa qualidade de modo a deixar o happy hour ainda mais delicioso!