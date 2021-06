Como Apostar em Cavalos – Cassino Online

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de junho de 2021.

Se podemos falar de algo bem tradicional do mundo de apostas, definitivamente seria a corrida de cavalos, uma tradição de longa data que era a única forma legal de aposta antes dos cassinos e loterias. A corrida de cavalos desde o início atraiu a atenção das pessoas por diversos fatores, desde o vigor e elegância do animal, até sua performance e competição de forma emocionante como um esporte.

Entendendo o Básico:

Para quem não está ainda acostumado com as corridas de cavalos, vamos começar do início. Você pode basicamente apostar por que gostou do nome do cavalo ou do seu número, algumas pessoas fazem isso e preferem deixar o resultado “ao acaso”. Mas se você está realmente interessado em fazer o maior número possível de apostas vencedoras e lucrar com isso, você pode ir se desenvolvendo mais nessa modalidade, procure conhecer sobre os cavalos, como estão as condições da pista para o dia da corrida, que cavalo costuma desempenhar melhor nessas condições etc. Muitos fatores podem influenciar no resultado e te deixar mais próximo de fazer apostas certeiras. Basta fazer um estudo prévio e você já terá muito mais chances de vencer!

Como funciona uma corrida real:

Mesmo que você queira desde o início apostar online, é válido conhecer os princípios e o funcionamento de uma corrida real. Se você for a uma pista de verdade, verá um guichê onde as pessoas fazem suas apostas, são filas rápidas e você precisa ter todas suas informações prontas para quando chegar sua vez. Tudo acontece muito rápido dentro e fora da pista. Quando chegar a sua vez você precisará ter as seguintes informações:

O número da pista e da corrida para a qual deseja apostar

O quanto você deseja apostar,

Que tipo de aposta você está fazendo

O número do(s) cavalo(s) selecionado.

Por onde começar?

Recomendamos que você comece apenas fazendo apostas diretas até ganhar um pouco de confiança e experiência. As apostas diretas têm o custo relativamente baixo e costumam ser a porta de entrada para o mundo de apostas em corridas de cavalo. Você verá com o tempo que existem diferentes tipos de apostas (Show, Place, Exacta e Superfecta por exemplo), as apostas mais difíceis podem pagar muito bem, mas têm uma probabilidade menos favorável.

Tenha paciência e você verá seu desenvolvimento acontecendo em pouco tempo, e sempre tenha em mente que você precisa apostar com muita responsabilidade e é claro, se divertir.

Quais são os diferentes tipos de apostas em corridas de cavalos?

Em linhas gerais podemos dizer que são 2 tipos de apostas em cavalos, as apostas diretas que vimos acima e as apostas exóticas.

As apostas diretas são as mais fáceis e por isso recomendadas aos iniciantes, enquanto as apostas exóticas são mais complexas. Mas vamos aos detalhes:

Apostas diretas:

Nas apostas diretas você aposta em somente um cavalo e você pode apostar em:

Vitória (WIN)

Lugar (PLACE)

Mostra (SHOW)

“Across the Board”

WIN/Place

Place/SHOW.

Apostas Exóticas:

Nas apostas exóticas você aposta em somente um cavalo e você pode apostar em:

Exacta – ordem exata em que dois cavalos ficarão em 1º e 2º lugar.

Quinella – quais dois cavalos ficarão em 1º e 2º lugar em qualquer ordem.

Trifecta – ordem exata em que dois cavalos ficarão em 1º , 2º e 3º lugar.

Superfecta – ordem exata em que dois cavalos ficarão em 2º, 3º e 4º lugar.

Agora que você já conhece o básico sobre as apostas em cavalos, já pode começar a apostar nessa e em outras modalidades!