Dicas de combinação com jeans baggy, modelo ícone dos anos 70

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de junho de 2021.

Confira algumas sugestões de composições de looks com jeans baggy.

A calça jeans baggy voltou para ficar. Embora seja um modelo de mom jeans (calças de cintura alta e modelagem reta, soltinhas nas pernas e bem confortáveis) dos anos 70, a tendência explodiu de fato nos anos 90.

No entanto, os modelos atuais são diferentes dos modelos antigos, trazendo uma proposta nova para a peça, bem mais versátil e moderna. Inclusive, a tendência já faz parte das coleções de outono/inverno de várias marcas e pode ser encontrada facilmente em qualquer loja de roupas femininas.

Dicas de combinação com a calça baggy

Por ser um modelo mais soltinho, a calça baggy pode causar um pouco de insegurança em quem tem o quadril um pouco mais largo. No entanto, balanceando as outras peças do look, é possível usá-la tranquilamente. Uma sugestão é apostar, por exemplo, em partes de cima mais coladas ao corpo.

Além disso, a depender da combinação, a calça baggy pode ser usada em inúmeras ocasiões, do passeio até o trabalho. Abaixo, confira algumas dicas de peças que caem muito bem com a calça baggy.

Com top cropped

Usar a calça baggy com uma peça mais colada ao corpo na parte de cima é uma ótima forma de equilibrar a silhueta. Sendo assim, você pode apostar em croppeds tomara que caia, de manga longa ou com alças.

Oversized

Por outro lado, criar um look só com peças oversized garante um visual estiloso e despojado. Para produzir um contraste maior, você pode usar um top ou uma blusa mais justa por baixo de um blazer ou uma jaqueta oversized.

Com camiseta

O jeans baggy e a camiseta formam uma dupla quase inseparável. Para destacar a cintura, você pode usar a camiseta por dentro da calça e completar o look com um cinto bem sofisticado.

Para trabalhar

Embora muitos considerem o jeans inapropriado para o escritório, se você combinar a calça baggy do jeito adequado, com um salto e uma blusa de modelagem mais sóbria, por exemplo, terá um look com um estilo mais profissional.

Além dessa, outra boa sugestão é apostar em sobreposições. Blazer e cardigã por cima do body ou de uma regata são excelentes pedidas.

Com blusa de manga bufante

As blusas com mangas bufantes também são tendência, sendo assim, por que não combiná-las com outra moda, que é a calça baggy? Essa dupla orna muito bem e você estará apresentável tanto para o dia a dia como para uma ocasião especial.

Com camisa

Você pode unir o visual clássico de uma camisa branca com o estilo moderno da calça baggy. Para isso, basta apostar em um look monocromático ou até mesmo adicionar um ar mais despojado, dando um nó na camisa.

Em todas as estações

Uma das grandes vantagens do jeans baggy é que ele pode ser usado em todas estações, seja com top, blusa ou camisa de tecido mais leve. Com isso, pode-se dizer que versatilidade é o sobrenome desse modelo de calça baggy.

Ótima para para o verão, no inverno basta combiná-la com uma jaqueta de couro, de sarja ou um sobretudo.

Destroyed

Sem dúvidas, não há nada que deixe seu look mais descolado e estiloso do que apostar no jeans baggy destroyed, com rasgos nos joelhos ou lavagem desgastada.

Barra dobrada

Dobrar a barra da calça dá uma cara diferenciada ao seu visual. Além disso, o truque permite que a calça baggy seja combinada com botas de cano longo até mesmo em dias mais quentes.

Colorida

Você pode ousar e trazer mais vida para seu look fugindo das lavagens tradicionais de jeans e usando a calça baggy nas cores verde-militar, verde-claro e laranja, por exemplo.