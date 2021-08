Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 16 de agosto de 2021.

Montes Claros – Aproveite promoções de passagens aéreas saindo de Montes Claros/São Paulo por R$ 574; veja outros valores

Mais um início de semana com preços promocionais de passagens aéreas disponibilizados pelas grandes companhias aéreas.

Por Bruna Oliveira

A companhia Azul lançou uma promoção e nossa equipe foi rápida e encontrou ótimos preços saindo de Montes Claros. Para quem deseja visitar São Paulo (Guarulhos), a viagem sai por apenas R$ 574,23. (Confira na imagem abaixo). Se desejar ficar em Minas Gerais, a Azul disponibilizou voos por R$ 625,35 para aproveitar a maravilhosa Belo Horizonte (Confins).

Para quem deseja ir um pouquinho mais longe, indicamos passagens com bom preço para visitar a cidade do Rio de Janeiro pela Gol por R$ 628,73. E tem mais! Se o destino dos seus sonhos for Uberaba, aproveite as passagens pelo preço de R$ 661,24. O único destino com voo direto é Montes Claros/BH e os demais com 1 parada.

Compre aqui passagens Montes Claros/São Paulo por R$ 574 (ida e volta)

Voos de Belo Horizonte/SP por R$ 297

A Azul continua surpreendendo, mas um dos menores preços fica por conta da companhia Gol. Caso esteja pensando em visitar São Paulo saindo de Belo Horizonte, encontramos voos direto por R$ 297,86. E falando um pouco mais da companhia Azul, a mesma oferece voos para partir em um passeio super agradável de BH para Vitória e pagar R$ 380,75. E de Belo Horizonte para Uberlândia está por R$ 623,03.

Está em Belo Horizonte e deseja conhecer Governador Valadares? Temos uma dica: olha essas passagens por apenas R$ 607,05! Aproveite, pois todos são voos diretos.

Ah! Todos os preços deste post são destinos de ida e volta e com as taxas inclusas, válidos entre os meses de setembro e outubro.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

Os preços dos voos podem sofrer alterações. Os valores são informados no momento da criação do post.

Garanta aqui passagens aéreas com descontos nos voos saindo de outras cidades

Comprou as passagens aéreas? Encontre aqui hospedagem com descontos