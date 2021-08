Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de agosto de 2021.

Montes Claros – Recadastramento do meio passe estudantil começa hoje em Montes Claros

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros começa hoje (16/08) o recadastramento do meio passe estudantil para os alunos de baixa renda matriculados em instituições do município.

O prazo de recadastramento vai até o dia 30 de setembro. O período será maior justamente para evitar aglomerações. Todos os protocolos de segurança serão seguidos e não haverá contato físico entre os usuários. Os colaboradores realizarão medição de temperatura e cumprirão distanciamento e uso de máscaras para a segurança de todos.

Para fazer o recadastramento, o candidato deve levar os seguintes documentos: identidades (RG) e CPFs do Estudante e do Responsável (caso o estudante seja menor de idade), declaração da instituição de ensino, comprovante de residência e Cartão Simcard do Meio Passe Estudantil.

O Meio Passe é um benefício de auxílio estudantil, através do qual a Prefeitura custeia metade do valor da tarifa do transporte coletivo urbano correspondente ao percurso diário de ida e volta entre a residência e a instituição de ensino do estudante.

Os interessados devem comparecer no setor de Gerência da Juventude, que fica na Praça de Esportes, das 8 às 16 horas.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 2211-3387 e 2211-3388.