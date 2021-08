Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de agosto de 2021.

Norte de Minas – Bebê sobrevive em grave acidente, 5 pessoas morreram em uma colisão entre uma carreta e dois carros em Grão Mogol

Norte de Minas – Cinco pessoas morreram em uma colisão entre uma carreta e dois carros na MG-307, na comunidade de Tabocas, em Grão Mogol, na noite desse domingo (15).

Os veículos colidiram após a carreta fazer um L na pista. Em um carro havia duas pessoas sendo que uma foi à óbito no local e um homem de 30 anos foi socorrido pelo SAMU com escoriações na face e suspeita de fratura no tornozelo. Já no outro veículo havia cinco pessoas, sendo que quatro faleceram com o impacto. No momento em que a equipe do Corpo de Bombeiros retirava os corpos das ferragens dos veículos, foi ouvido um choro de bebê. Era um menino de apenas três dias que recebeu socorro da equipe médica do SAMU. A vítima apresentava hipoglicemia e foi medicada pelos profissionais. O homem e a criança foram levados para o hospital de Francisco Sá. O motorista da carreta não apresentava ferimentos.

O bebê chegou a ser levado pelo Corpo de Bombeiros para o hospital de Grão Mogol e, logo após, o SAMU o transferiu para o hospital de Francisco Sá. Neste momento, a criança está sendo levada para a Santa Casa de Montes Claros.