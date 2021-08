Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de agosto de 2021.

Norte de Minas – Carreta carregada com produto químico pega fogo em Francisco Sá

Norte de Minas – Na noite da última terça-feira (17), Bombeiros do Posto Avançado na cidade de Francisco Sá, deslocaram até a BR-251, na altura do KM 500, onde combateram um incêndio em uma carreta carregada com 24 mil litros de Peróxido de Hidrogênio.

No local foi verificado que parte da carga estava sendo consumida pelo incêndio, cuja origem ainda é desconhecida, onde o mesmo estava concentrado na parte traseira dos veiculo e se propagando rapidamente pelos recipientes em que o produto estava acondicionado e a estrutura da carroceria da carreta.

Os militares utilizando-se de equipamentos de proteção respiratória e demais EPI`s para a complexidade do atendimento, realizaram o combate ao incêndio, impedindo que o mesmo consumisse toda a carga existente no veiculo, onde os trabalhos duraram aproximadamente 01h40, até que a situação fosse controlada e o risco contido, já que os vapores produzidos no respectivo incêndio, eram perigosos à saúde caso fossem inalados ou entrassem em contato direto com a pele.

Foram utilizados pelos bombeiros, aproximadamente 1.800 litros d’água nos trabalhos de combate ao Incêndio no veiculo e na vegetação às margens da rodovia que também foi atingida, além dos trabalhos de rescaldo. Cerca de 8 mil litros da carga foi destruída pelas chamas.

Considerando os danos ao meio ambiente, o Núcleo de Emergências Ambientais e a Polícia Ambiental também foram acionados para providências cabíveis.

A PRF ficou responsável pelo trânsito que foi parcialmente interditado.

Não houve vítimas.

Fonte: Ascom CBMMG