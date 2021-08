Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de agosto de 2021.

MG – ALÔ, MINAS ; Novas localidades contempladas com telefonia rural

MG – A Secretaria de Estado de Planejamento de Minas Gerais divulgou mais uma lista de comunidades, povoados e distritos que serão contemplados com o programa “Alô, Minas!”, que tem o objetivo de levar cobertura de telefonia móvel a locais sem acesso ao serviço.

O deputado estadual Virgílio Guimarães comemorou a inclusão de diversas localidades que foram solicitadas por ele desde 2019, atendendo reivindicações de prefeitos, vereadores e lideranças locais. “Desde o início do nosso mandato, temos trabalhado para garantir que a telefonia rural chegue às localidades mais carentes e distantes, priorizando os distritos e as comunidades tradicionais.”, disse o parlamentar.

Além dos ofícios que foram encaminhados à Secretaria de Estado de Planejamento, Virgílio Guimarães e seu chefe de gabinete Ricardo Campos se reuniram diversas vezes com o secretário Otto Levy e gestores do programa, com o objetivo de apresentar as reivindicações dos municípios e cobrar agilidade no processo.

Apesar dos avanços que já houve na conquista dessas demandas, existem muitas localidades que ainda continuam na lista para serem atendidas. Segundo a Seplag, a previsão é que um novo edital da tecnologia 5G seja publicado ainda no segundo semestre deste ano.

Confira a lista de algumas localidades que tiveram a demanda apresentada pelo deputado Virgílio Guimarães e que foram contempladas nesta etapa:

Berizal – Povoado de Barreiros

Patis – Casa Nova

Coração de Jesus – Esporas

Pedras de Maria da Cruz – Comunidade Quilombola de Palmeirinha

Porteirinha – Tanque e Alto Jatobá

Rio Pardo de Minas – Nova Aurora

Salinas – Nova Fátima

São Francisco – Mocambo e Angical

São João da Ponte – Salvinópolis e Vera Cruz

São João do Paraíso – Madacaru do Paraiso

Taiobeiras – Mirandópolis

Varzelândia – São Vicente I e Brejinho

Lassance – Brejo

Campo Azul – Vila São José

Chapada do Norte – São João Marques e Comunidade Córrego do Amorim

Curvelo – Canabrava

Novo Cruzeiro – Acode a Chuva

Três Pontas – Quilombo Nossa Senhora do Rosário

Coronel Fabriciano – Cocais dos Arrudas

Caeté – Antônio dos Santos, Morro Vermelho e Rancho Novo

Antônio Dias – Porteira Grande

Entre Rios de Minas – Castro

Jaguaraçu – Lavrinha

Mesquita – Barra Grande de Mesquita

Caetanópolis – Estrela Dalva

Paraopeba – Pontinha

Sete Lagoas – Fazenda Velha

Periquito – Serraria