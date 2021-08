Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de agosto de 2021.

MG – Campanha ‘Gestação Segura’ esclarece sobre imunização materna contra a covid

MG – A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) acaba de lançar a campanha de educação para a vacinação de gestantes – “Gestação Segura”. A iniciativa dialoga diretamente com o cenário de gestantes com receio de se vacinar contra a doença, o que as faz ficarem mais expostas a infecções, complicações e mortalidade por conta da covid-19.

No Brasil, a taxa de mortes por covid entre mulheres grávidas e puérperas (mulheres no período pós-parto, de 45 dias) é de 7,2%. O percentual representa mais que o dobro da atual taxa de letalidade do restante da população no país, que é de 2,8%. Os dados são do Boletim do Observatório Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado em junho deste ano.

A imunização contra a covid-19 é importante para todos os cidadãos, em especial para aqueles dos grupos de riscos. É o caso de gestantes e puérperas, com ou sem comorbidades. Vários estados, como Minas Gerais, já liberaram a todas elas a vacinação.

Iniciativa

A campanha “Gestação Segura” pretende ser um meio de esclarecimento sobre a imunização materna contra a covid, visando tornar o período gestacional o mais seguro e saudável possível. A ideia é mostrar a elas que vacinas só fazem bem a gestantes, puérperas e a todos. A estratégia será desenvolvida, predominantemente, por meio das redes sociais da DPMG, facilitando o compartilhamento de informações.

A defensora pública Samantha Alves, assessora institucional da DPMG, na função de coordenadora estadual de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, observa que propagandas e orientações antivacina têm sido muito fortes e amplamente divulgadas. “É preciso um esforço da sociedade para dar às mulheres a segurança da vacinação”, afirma.

Canal de comunicação

As gestantes e puérperas de Belo Horizonte que eventualmente encontrarem dificuldades para serem vacinadas contra a covid-19, devido à exigência de relatório ou prescrição médica, podem contar com o auxílio da Defensoria Pública de Minas Gerais.

A instituição disponibiliza um canal de comunicação direto para este fim. O contato pode ser feito por WhatsApp no número: (31) 98466-5128.