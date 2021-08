Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de agosto de 2021.

Norte de Minas – Cemig doa insumos que vão ajudar na vacinação contra a Covid-19 nos municípios do Norte de Minas

Norte de Minas – Até o final deste mês de agosto, 425 cidades de Minas Gerais estão recebendo da Cemig insumos que ajudarão no processo de vacinação da população mineira em cada localidade. A iniciativa faz parte do movimento Unidos pela Vacina que busca, por meio da junção de empresas, associações, ONGs e entidades da sociedade civil, tornar viável a imunização dos brasileiros até setembro deste ano. Só na região Norte de Minas, das 89 cidades, de acordo com a distribuição adotada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 44 municípios serão contemplados com as doações da Cemig. Ao todo, para essas cidades, serão entregues mais de oito mil itens entre refrigeradores, caixas térmicas, bobinas de gelo reciclável, câmaras frias, caixas coletoras, máscaras, entre outros.

De acordo com o presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, a empresa é grande estusiasta da iniciativa e a participação da Cemig neste projeto reforça seu compromisso com o estado. “Nós somos parceiros do movimento Unidos pela Vacina e, graças ao emprenho de toda a nossa equipe, estamos conseguindo realizar as doações de insumos que ajudarão na imunização da população mineira, em 425 cidades, de todas as regiões do estado. Serão mais de 80 mil itens entregues nestes municípios, nas diferentes localidades, com o objetivo de contribuir com a vacinação dos moradores de Minas Gerais”, ressaltou.

Cada cidade receberá, no mínimo, uma geladeira do tipo frost free (ideal para o armazenamento de vacinas e produção de gelo) com capacidade superior a 300 litros; uma caixa térmica de poliuretano de 15 litros com termômetro acoplado – item essencial para transportar os imunizantes na temperatura correta– e quatro bobinas de gelo reciclável, sendo que todos os materiais seguem as especificações recomendadas pelos órgãos de saúde. Além desses equipamentos, câmaras frias, máscaras e caixas coletoras também serão entregues em algumas cidades.

Para a escolha dessas localidades, foram levados em conta três indicadores: municípios que, naquele momento, ainda não haviam sido amadrinhados junto ao Movimento; IDH da localidade (do menor para o maior índice); Disponibilidade de leitos para internação (considerando do menor para o maior, segundo dados obtidos junto ao Ministério da Saúde).

Investimento e ações de apoio

Para a realização das doações dos insumos que vão contribuir na logística dos 425 municípios mineiros no processo de vacinação, a Cemig está investindo R$ 2,7 milhões. Mas, além desses recursos, a empresa também realizou inspeção e manutenção que atendem 738 hospitais e 1.326 centros e unidades de saúde em todo o estado, com destinação de outros R$ 3,27 milhões, para garantir maior confiabilidade e qualidade de energia a esses locais de atendimento à população. Foram quase 24 mil km de redes inspecionados em toda a sua área de concessão (774 localidades), de forma a antecipar eventuais ocorrências na rede elétrica. Foram realizadas mais de 24 mil manutenções preventivas em estruturas de rede, limpeza de 23.045 km de faixas de servidão sob as redes, além da poda de 37.466 árvores que apresentavam risco de tocar os cabos elétricos e causar interrupções de energia.

Nos 75 municípios onde a Cemig possui bases regionais, os imóveis estão sendo disponibilizados para as prefeituras como potenciais pontos de vacinação. Veículos e voluntários da companhia estão disponíveis para atuar na logística, tanto com transporte de insumos e de pessoas, como na organização dos locais de imunização, oferecendo suporte nos postos de atendimento à população, por exemplo. O gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Cemig, João José Magalhães Soares, destacou a importância desse somatório de esforços da empresa e de seus colaboradores em prol da população mineira. “A doação dos insumos que vão ajudar na logística de vacinação nos municípios é apenas uma das ações que a Cemig está realizando no combate à Covid-19. Todas essas outras iniciativas de apoio foram inseridas na rotina das equipes. A Cemig está dando apoio a todos os 774 municípios da sua área de concessão, no sentido de que as prefeituras possam vacinar um maior número de pessoas no tempo mais curto possível”, enfatizou.

Municípios contemplados na região