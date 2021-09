Minimalismo, já! Saiba como o estilo de vida pode te fazer mais feliz

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de setembro de 2021.

Você com certeza já ouviu falar no minimalismo, mas você sabia que esse conceito pode te ajudar a ter uma vida mais feliz? Saiba tudo sobre a relação entre minimalismo e felicidade

Vivemos em uma sociedade que valoriza de forma exacerbada o consumo, mas você já parou para pensar que talvez a sua felicidade esteja no consumo mínimo e no prazer das coisas pequenas?

O minimalismo está ganhando cada vez mais adeptos, que buscam ver o mundo de forma mais presente e verdadeira, sem as lentes do consumo exacerbado.

Quer adentrar o minimalismo mas não sabe como? Uma boa ideia é usar roupas tecnológicas femininas no lugar de roupas convencionais — assim você estará unindo duas funções em um único produto.

Continue lendo para entender um pouco mais sobre como o minimalismo pode fazer sua vida mais feliz e completa.

Seu tempo tem valor

Uma das regras mais simples do minimalismo aplicar na sua rotina é dar valor ao seu tempo. Com o que você gasta seu tempo? Vale o investimento?

Essa é uma pergunta que deve ser feita constantemente, pois o minimalista está presente de corpo e alma em todas as atividades que decide realizar e, portanto, escolhe cada uma com cuidado.

Por isso, é muito importante você escolher atentamente como despende seu tempo. Sabe aquelas horas em que você está apenas matando o tédio nas redes sociais? Troque por algo que faça mais sentido para você, como uma leitura, por exemplo.

Menos é mais

Você não precisa de um guarda-roupas abarrotado para ser estilosa. É possível montar looks lindos com apenas algumas peças.

Claro que você não precisa se desfazer de tudo. O minimalismo implica em manter no seu armário as peças que realmente fazem sentido para o seu estilo e se desfazer daquelas que não condizem com você.

Já falamos sobre a substituição das peças comuns por peças tecnológicas, com as quais a roupa cumpre mais de uma função. Porém, você também pode apostar em peças como camisetas longas, que podem ser usadas tanto como camisetas propriamente quanto como vestidos.

As peças coringas, em tons neutros como preto, branco, cinza e bege, são essenciais dentro de um guarda-roupas minimalista. Além disso, não tenha medo em investir em peças de maior qualidade, mas que podem durar anos, ao invés das peças mais baratas que se desgastam facilmente.

Um ponto muito importante é que o minimalismo possui a sustentabilidade como um de seus fundamentos, portanto é muito incentivado que você adquira roupas em brechós ou em lojas de antiguidades. Vale a pena checar estes locais para montar looks no seu estilo.

Economize dinheiro

O minimalismo envolve gastos conscientes e vai gerar, no fim do dia, uma economia monetária. Mas não é só isso que envolve o minimalismo. Para essa filosofia de vida, você deve deixar de prestar atenção às etiquetas, deixar de comprar marcas para comprar produtos que fazem sentido na sua vida.

Além disso, muitas pessoas buscam nos gastos excessivos, em produtos muitas vezes desnecessários, uma felicidade imediata. Porém, o minimalismo acredita que as melhores coisas da vida, aquelas que podem te proporcionar uma felicidade verdadeira, são de graça.

Minimalismo mental

No estado mais puro do minimalismo você encontrará mais atenção, foco e concentração nos seus pensamentos. Podemos chamar isso de minimalismo mental.

Um ambiente minimalista contribui para que sua mente não produza pensamentos caóticos e confusos. Sua mente deve dar o primeiro passo para produzir um ambiente onde não há ruídos e desalinhamentos; porém, esse ambiente, em contrapartida, também ajudará a sua mente a se manter produtiva, sã e centrada.

O minimalismo sozinho não vai te fazer alcançar algo tão amplo e complexo como a felicidade. Porém, é um caminho que pode te levar a ter mais autoconhecimento e, libertando-se do que é considerado desnecessário, você poderá investir no que traz propósito e objetivo para sua vida.