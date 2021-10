Síndrome de Burnout: jogadores de futebol também podem sofrer deste mal?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de outubro de 2021.

Você provavelmente já ouviu falar alguma vez na sua vida, sobre a Síndrome de Burnout, e como ela afeta seus portadores, tanto fisicamente, quanto psicologicamente. Também podemos citar como fato, que jogadores de futebol também podem sofrer Síndrome de Burnout, sendo assim, tal síndrome não é um simples distúrbio que afeta pessoas que trabalham em um escritório, ou algo do tipo, mas sim, que afeta pessoas de todas as áreas, como você verá aqui!

Mas afinal, do que se trata esta síndrome? A Síndrome de Burnout, também conhecida como Síndrome do Esgotamento, é um distúrbio emocional, no qual nos traz um sintoma de extremo cansaço, estresse e até mesmo esgotamento físico.

Tal síndrome pode ser desenvolvida quando acabamos trabalhando de forma desgastante, que nos proporcionam muitas responsabilidades ou competitividade, nas quais, fazem com que nosso cérebro acabe se esgotando.

Algo que muitas pessoas não sabem, é que jogadores de futebol também podem sofrer Síndrome de Burnout, assim como qualquer outra pessoa de qualquer outra área, por conta de que, os mesmos acabam se expondo a muito esforço para melhorarem cada dia mais, além de toda a competitividade que existe dentro do esporte.

Por conta disso, é de extrema importância tomar algumas medidas preventivas para o mesmo, como a frequentação aos psicólogos, dias de descanso, entre diversas outras medidas, nas quais fazem parte do direito desportivo de todos os atletas. Você também verá outras medidas preventivas contra este terrível distúrbio mais abaixo!

Como e por que jogadores de futebol também podem sofrer Síndrome de Burnout?

Como já foi dado a prévia acima, a Síndrome de Burnout, ou Síndrome do Esgotamento, se trata de um distúrbio emocional, no qual, nos traz a sensação de extremo cansaço, mas como e por que isso acontece?

Causada principalmente por conta de um grande estresse, no qual podemos encontrar no trabalho, inclusive para aquelas pessoas que trabalham com extremas demandas de trabalho ou competitividade, como: jogadores, médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas, entre outros.

Tendo isso em mente, é certo afirmar que sim, jogadores de futebol também podem sofrer Síndrome de Burnout, por conta dos mesmos serem expostos a uma competitividade gigantesca, além de ter que se superar cada dia que passa.

A Síndrome de Burnout costuma acontecer quando o profissional planeja, ou acaba sendo inserido em novos objetivos de trabalho, no qual o mesmo acaba pensando que, por conta do trabalho ser muito difícil, o mesmo, por algum motivo, acaba pensando que não terá capacidades suficientes para os cumprir o trabalho requisitado a ele.

Tal Síndrome está longe de ser algo bobo, ou que pode ser ignorado, pois a mesma pode evoluir e se tornar doenças psicológicas seríssimas, nas quais levam pessoas todos os dias, como a Depressão, e por conta disso, é de extrema importância que damos total atenção para o início de sintomas, e que frequentam constantemente um psicólogo.

Mas então, quais são os sintomas iniciais? Como eles evoluem? Como posso saber se estou no início da Síndrome? Calma, que todas estas perguntas serão respondidas!

Principais sintomas da Síndrome de Burnout

Agora que você já sabe que jogadores de futebol também podem sofrer Síndrome de Burnout, agora está na hora de você ficar por dentro de todos os sintomas que esta síndrome pode causar, para assim, poder tratar da mesma assim que os mínimos sintomas começarem a aparecer.

Como sintomas iniciais, podem ser citados: estresse e a falta de vontade de sair da cama ou de casa, além de também podermos citar alguns casos de nervosismos extremos, algumas confusões e problemas psicológicos e físicos, como dor de barriga, cansaço excessivo e até mesmo tonturas. Tais sintomas, podem acabar evoluindo, nos quais indicam que o indivíduo deve começar a se preocupar e iniciar tratamentos e consultas psicológicas imediatamente.

Tais sintomas são: cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, Insônia, dificuldades de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de incompetência, alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e até mesmo alteração nos batimentos cardíacos.

Tratamento da Síndrome de Burnout

Em 100% dos casos, a Síndrome de Burnout é diagnosticada e tratada através de consultas e longas sessões de terapias com psiquiatras e psicólogos. O grande problema da síndrome está em descobrir que o indivíduo desenvolveu a mesma, pois esta síndrome é um distúrbio muito pouco conhecido atualmente, principalmente no Brasil, onde, a maioria das pessoas que acabam desenvolvendo ela, acabam ficando sem tal diagnóstico.

Tendo isso em mente, fica bem claro o quão precário é o investimento do Brasil em saúde mental para seus habitantes, nos quais, tais problemas e distúrbios acabam levando milhares e milhares de pessoas todos os dias.

É importante lembrar que, assim como qualquer pessoa, jogadores de futebol também podem sofrer síndrome de burnout, então, é de extrema importância que os mesmos frequentem constantemente psiquiatras e psicólogos, para poderem ter uma boa saúde mental, além da física, que também acaba sendo muito exigida no esporte, por conta de toda pressão e competitividade sofrida pelos jogadores.