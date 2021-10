Passagens aéreas de Montes Claros/SP por apenas R$ 524 em voo direto; veja outras ofertas

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: da redação - 9 de outubro de 2021.

As passagens aéreas de Montes Claros para Uberaba poderão ser compradas por R$ 432, valor com todas as taxas inclusas.

Depois de várias semanas sem incluir no Norte de Minas nas promoções de passagens aéreas, neste sábado as companhias Gol e Azul estão com ótimas ofertas. A nossa equipe selecionou uma lista de voos baratos saindo de Montes Claros e de Belo Horizonte (Aeroporto de Confins). Para São Paulo (Congonhas) há opções de compra das passagens aéreas por apenas R$ 225. Quem está em Montes Claros poderá viajar em voo direto da Gol para São Paulo (Guarulhos) pagando pela ida e a volta o valor de R$ 524,13. (Veja detalhes na imagem abaixo).

As passagens aéreas de Montes Claros para Uberaba poderão ser compradas por R$ 432. Vale destacar ainda as opções de voos sem escalas do Norte de Minas para Belo Horizonte em voo direto da Azul por R$ 542. Para a cidade de Uberlândia a viagem de avião a partir de Montes Claros poderá ser realizada por R$ 576.

Garanta aqui as passagens Montes/São Paulo a partir de R$ 524

Passagens Montes Claros/Porto Seguro por R$ 759 em voo direto

Entre 20 de dezembro e 30 de janeiro de 2022 a Azul terá voos sem escalas de Montes Claros para Porto Seguro e Salvador. As passagens de ida e volta saindo do Norte de Minas para Porto Seguro estão sendo vendidas em algumas datas por R$ 759. De Montes Claros para Salvador há opções de compra dos bilhetes em voo direto por R$ 937.

Quem está em Belo Horizonte encontra passagens aéreas para o Rio de Janeiro por R$ 274, e para Brasília pelo valor de R$ 313. Todas as passagens aéreas são de ida e volta e incluem as taxas de embarques, Os voos são para viagens em novembro, dezembro e janeiro, mas se planos de viajar em outras datas basta usar o link que se encontra no final deste post.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais