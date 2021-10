Como escolher uma identidade visual

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de outubro de 2021.

Nós, como humanos, somos criaturas visuais. Ao contrário dos cães que dependem do cheiro ou dos golfinhos que dependem do som, interagimos com o mundo por meio de informações visuais.

De pinturas renascentistas a vídeos do TikTok, nossa obsessão cultural com a beleza é contínua. À medida que gastamos cada vez mais tempo em canais de mídia social, é mais fácil do que nunca consumir, criar e compartilhar conteúdo visual.

Com tanto disso lá fora, não é surpresa que as marcas de hoje precisam desenvolver uma identidade visual forte que possa se destacar e durar. Desde a maneira como você cria seu próprio logotipo até as opções de paleta de cores que você faz, cada elemento visual deve ser cuidadosamente considerado.

Aqui, exploraremos a identidade visual, por que é importante e como projetar uma que possa evoluir com sua marca.

O que é identidade visual?

A identidade visual é um conjunto de elementos visuais que servem para representar e diferenciar uma marca. Mais especificamente, refere-se a quaisquer componentes visíveis, como um logotipo ou cores de marca, que ajudam os clientes a identificar uma marca. Ao consolidar cada ativo de marca em uma estética coesa, isso desenvolve o reconhecimento da marca.

Construída com base na identidade de sua marca e delineada em seu guia de estilo de marca, a identidade visual reforça seus valores essenciais e a promessa da marca por meio de mídias visíveis. Usando visuais consistentes e estratégicos para ajudar a se comunicar, uma forte identidade visual também ajuda a contar a história de sua marca.

Com o tempo, a exposição contínua dos clientes à sua marca criará respostas emocionais, muitas vezes desencadeadas por pistas visuais.

O que faz uma boa identidade visual?

Adequado: seus elementos visuais são adequados para seu público-alvo? Seu design evoca a emoção certa? Certifique-se de que cada design visual associado à sua marca seja apropriado para uma pessoa, propósito ou situação em particular.

Distinto: Garanta que sua identidade visual se diferencie dos concorrentes, ao mesmo tempo que se destaca na mente dos consumidores. É reconhecível? Os consumidores se lembrarão disso?

Simples: bons designs são simples e fáceis de entender. Para o bem de seus designers internos e de seus consumidores, manter a simplicidade promove clareza.

Atemporal: embora as identidades visuais devam ser um tanto flexíveis e adaptáveis, elas precisam evoluir com uma marca. Crie uma identidade visual que perdure e seja relevante ao longo do tempo.

Funcional: pode ser facilmente reproduzido para todas as mídias? Lembre-se de que seus recursos visuais serão usados ​​em espaços digitais, impressos e internos. Sua identidade visual deve permitir isso.

Diferença entre identidade de marca e identidade visual

Uma vez que as marcas são como entidades vivas e que respiram, você pode imaginar sua marca como um corpo humano. Sua marca e identidades visuais trabalham juntas para sustentar um ser saudável.

Com isso em mente, a identidade da marca se refere a mais “aspectos internos”, como missão, voz da marca e personalidade da marca. A identidade visual é o que é usado para expressar aqueles “fisicamente ou do lado de fora”, como designs de logotipo, cores de marca e tipografia.

Juntos, eles criam uma identidade completa (e única). Essas duas estruturas funcionam em conjunto para oferecer suporte ao mesmo objetivo de moldar uma marca.

Elementos de uma boa identidade visual

Cada elemento da marca trabalha em conjunto para criar uma identidade unificada que comunica a linguagem visual de sua empresa. Aqui estão alguns dos componentes que contribuem para sua identidade visual:

Logotipo

Em suma, o seu logotipo é um símbolo que identifica instantaneamente a sua marca. Usando cores, formas, tipografia e às vezes um slogan, um bom logotipo é aquele que incorpora holisticamente uma marca e evoca um sentimento positivo. Independentemente do tipo de logotipo usado pela sua marca, ele deve ajudar a transmitir a identidade da sua marca.

Cores da marca

As cores da marca que você escolher irão moldar sua identidade visual em cada ponto de contato. Lembre-se de que essa paleta de cores desempenha um papel importante na percepção e na forma como os clientes em potencial podem se sentir em relação à sua marca.

Tipografia

Quando se trata de selecionar a tipografia de sua marca, não existe uma abordagem única para todos. Em vez disso, considere o impacto da tipografia na mensagem que está sendo entregue.

Do tipo de letra ao kerning (espaçamento entre letras), a tipografia desempenha um papel importante na evocação do clima, definindo um tom e cultivando o reconhecimento da marca.

Como tal, a identidade visual personifica perfeitamente esse sentimento, canalizando tons infantis brilhantes com um toque retrô que de alguma forma parece moderno.

Desde o design de seu logotipo e mascotes utilizados, até o estilo de comida em suas postagens no Instagram, cada elemento visual é intencional e serve para comunicar o propósito e a história da marca.

Esperamos que com essas dicas. você consiga criar a sua identidade visual da melhor maneira possível e assim adquirir muitos clientes ao longo do tempo.