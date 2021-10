Como adicionar o blazer em combinações do dia a dia

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de outubro de 2021.

O blazer é atemporal e vai bem em todas as ocasiões. A combinação certa pode te ajudar a produzir looks estilosos com essa peça curinga.

Pergunte para fashionistas qual peça do closet é indispensável para criar produções elegantes que transitem do dia para a noite e muitas delas vão escolher o blazer. Originalmente criado para o universo masculino, o blazer foi reinventado por Coco Chanel nos anos 20, democratizando a peça e fazendo dela um casaco sem gênero.

Essa tendência de moda é versátil, combina com tudo e vai do chique ao casual. Pode ser descontraído, elegante, para o trabalho ou para festas. Saber como combiná-lo abre um mundo de possibilidades e oferece um curinga para criar os seus looks com mais facilidade e muito estilo.

Confira algumas maneiras de adicionar o blazer ao seu dia a dia em produções incríveis.

1- Blazer + calça jeans

A calça jeans está presente no dia a dia da maioria das pessoas e, para dar um up na composição, um blazer pode cair muito bem. A combinação do descontraído da calça jeans com o ar mais sofisticado do blazer traz o contraste e o equilíbrio perfeito. Já pensou nessa combinação para o trabalho?

Em uma composição mais casual, use uma t-shirt “podrinha” por baixo. Se quiser mais elegância, pode apostar na camisa.

2- Blazer + shorts

No Brasil, a maior parte do ano é de dias de sol. Então, nada melhor do que poder usar shorts para ter mais liberdade, frescor e conforto. Em muitos ambientes de trabalho, inclusive, o dress code permite essa peça (claro que o bom senso é sempre o melhor dos guias).

Na combinação do blazer com o shorts, novamente o equilíbrio entre o descontraído e informal, combinado com o elegante do blazer, cria um visual perfeito para ocasiões rotineiras.

Com um short jeans, o blazer é super descontraído, perfeito para um almoço com as amigas. Se combinado com um shorts de linho ou alfaiataria, por exemplo, o look já ganha uma elegância e fica ótimo para ir trabalhar em dias quentes.

3 – Blazer + camiseta

Falando agora das combinações na parte de cima, a camiseta é a combinação perfeita para quem busca um look despojado. As possibilidades de composição são inúmeras, desde as mais neutras com t-shirts lisas e até produções mais extravagantes, com camiseta de banda de rock ou estampas divertidas, por exemplo.

Blazer com camiseta, calça jeans e um coturno pode ser o seu próximo look da balada.

4- Blazer + vestido

Muitas vezes a gente não sabe o que combina com o vestido naquele dia mais friozinho. Aqui está a resposta: o blazer, essa peça versátil e atemporal, vai bem com tudo mesmo.

Para investir nesta tendência, aposte nos modelos de blazer oversized e combine com um vestido mais curto, para criar a ilusão de que o blazer é um vestido. O resultado é uma produção moderna e contemporânea. Outro detalhe que pode fazer toda diferença é acrescentar um cinto marcando a cintura.

Como escolher o blazer ideal para você?

Agora que você já sabe que o blazer tem infinitas possibilidades de combinações, aposto que está com vontade de sair por aí para escolher logo o seu, não é mesmo?! Mas como escolher aquele perfeito para você? Tecido, corte, modelagem, acabamento, aviamentos: estes são detalhes para se observar.

A seguir, confira algumas dicas para escolher a melhor opção de blazer para você.

1- Para escolher o blazer do tamanho certo, primeiro faça o teste: vista-o e levante os braços, estique-os e faça movimentos naturais para sentir se ficam limitados com o blazer. Se isso acontecer, é preciso buscar um tamanho maior para você.

2- Observe o tamanho das mangas, que não devem ser curtas ou longas demais. O ideal é que estejam na altura do punho ou um pouco mais (mas sem cobrir as mãos). Outra alternativa são os modelos ¾, que vão até metade do antebraço.

3- Outra dica importante é observar os ombros da peça. Não pode sobrar ou faltar tecido para encaixar perfeitamente nos seus ombros. Há os blazers com ombreira, que ficam mais altos na região, mas fora isso, é legal que o corte fique reto, assim como a costura, sem embolar.

4- O comprimento tradicional do blazer é na altura do quadril, o modelo mais clássico e atemporal. Mas há outras opções para agradar a muitos estilos. Há modelos mais acinturados, outros mais longos e até os mais curtos. Os mais compridos podem dar a sensação de encolher as pessoas mais baixinhas. Se o seu objetivo é afinar a silhueta, as peças acinturadas são a melhor alternativa.

5- Para começar a fazer combinações sem grandes chances de errar nas cores, aposte nas opções neutras, básicas e clássicas, como preto, branco, azul marinho, marrom e vermelho. Quem é mais ousada, pode investir em um blazer estampado para fazer toda diferença no look.