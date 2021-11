Aluguel de barco e lancha em Paraty, uma experiência segura e inesquecível

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de novembro de 2021.

Com a aproximação das férias de final de ano e o retorno da normalidade na vida das pessoas, ainda que de maneira gradativa, começa a busca por opções de lazer e diversão ao lado da família e amigos, e uma boa sugestão está relacionada ao aluguel de barco Paraty, que vamos destacar neste artigo.

Saiba tudo sobre como realizar um inesquecível passeio de barco e lancha, e aproveite para conhecer um pouco mais sobre a cultura e as belezas do lugar, um dos mais bonitos e visitados do Brasil.

É possível alugar um barco na bela cidade de Paraty pelo tempo que desejar, seja por apenas algumas horas ou vários dias. É você quem escolhe o tempo para viver momentos inesquecíveis que ficarão guardados para sempre em suas melhores lembranças. E outro ponto importante a se destacar nessa forma de passeio é o fato de evitar aglomerações.

A plataforma Click&Boat facilita a vida de quem deseja viver essa experiência, pois oferece os serviços de aluguel de lancha e barco com toda simplicidade e rapidez, além de valores específicos para diferentes tipos de barcos, e tudo contratado de forma online.

Para quem deseja viver essa experiência divertida e exclusiva graças ao aluguel de um barco ou uma lancha, uma outra boa notícia: não é preciso saber navegar ou ter habilitação náutica. Isso porque é possível escolher a opção de aluguel com comandante. Assim, a diversão é garantida e segura para todos.

A experiência de fazer um passeio como esse é diferenciada, porque não é algo que acontece todos os dias. Além disso, está acessível a todas as pessoas interessadas em reunir os familiares e as pessoas queridas para compartilhar esses momentos e poder sentir o ar puro e as belezas do mar na histórica e linda Paraty, um dos lugares mais charmosos do Brasil.

Segurança e diversão

Um passeio de lancha ou barco não é apenas algo divertido, mas também seguro. A segurança é fundamental quando se busca viver momentos especiais como esses e sem precisar pensar em muitas coisas. Quem já fez esse tipo de passeio garante que é uma experiência memorável e difícil de transmitir somente com palavras, mas que deve ser vivenciada para ter ideia do encanto desses momentos.

São diversos modelos de barcos e lanchas para atender a todos os gostos e realizar passeios de acordo com o estilo de cada família ou grupo de amigos. Entre esses modelos se destacam alguns como a Lancha FS FS 230 Scappare (2012), Barco de madeira (2005) e ainda a charmosa Garça do Mar (1996), entre vários outros modelos.

As avaliações de clientes na plataforma são positivas e pode se ter uma ideia do conforto e a tranquilidade oferecida pela empresa, além de conhecer algumas experiências de quem fez o passeio com um barco ou uma lancha do catálogo disponível. Já é possível reservar passeios para o final do ano em eventos festivos como Natal ou Réveillon e até mesmo o Carnaval do ano que vem, mas também se pode realizar passeios a qualquer momento. É possível ver fotos e descrição dos modelos disponíveis para locação na plataforma e ainda entrar em contato através do site para informações adicionais.

As belezas de Paraty

Uma cidade pequena, porém, bela e acolhedora. Assim é a histórica Paraty, localizada no Estado do Rio de Janeiro. Um dos lugares mais visitados é o Centro Histórico, uma verdadeira viagem no tempo pelas ruas do lugar.

No Centro Histórico de Paraty também estão as melhores opções de hospedagem para os turistas. Muitas pousadas estão localizadas em refinados casarões coloniais que mantém o charme em tom rústico e a originalidade da arquitetura dos tempos da monarquia.

A gastronomia também é outro ponto alto de Paraty. No Centro Histórico encontram-se ótimos restaurantes que oferecem os mais variados pratos com o melhor da culinária brasileira, em destaque para a gastronomia regional.

Também é possível fazer compras enquanto se passeia. Muitas lojas com produtos de qualidade e lembrancinhas da cidade estão localizadas no coração de Paraty, cidade fundada há 354 anos e que, apesar de viver do turismo, é um lugar relativamente tranquilo e seguro, onde se pode caminhar e aproveitar as belezas de uma das mais lindas regiões do Rio de Janeiro.

A cidade de Paraty faz parte da Rede de Cidades Criativas da UNESCO e está inserida dentro da categoria gastronomia, o que a torna mais representativa com suas áreas de grande riqueza e beleza naturais destacadas mundialmente.

Motivos para conhecer Paraty

Motivos para conhecer Paraty não faltam. Um deles é combinar tudo o que a cidade oferece termos de cultura, gastronomia e natureza com inesquecíveis passeios de barcos e lanchas para aproveitar ainda mais o lugar. Basta se planejar, agendar os passeios e conhecer o local para apreciar tudo o que há de melhor na região.