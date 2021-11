Black Friday: Passagens aéreas Montes Claros/Rio por apenas R$ 446 e Salvador a R$ 710

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 20 de novembro de 2021.

A promoção de Montes Claros para Salvador é para viagem no verão de 2022 em voo direto da Azul que será operado entre dezembro e janeiro.

As companhias aéreas que operam no Norte de Minas lançaram uma promoção incrível de passagens aéreas na Black Friday 2021. As ofertas são para destinos com belas praias para viagem no verão. De Montes Claros para a cidade do Rio de Janeiro a nossa equipe encontrou passagens aéreas de ida e volta por apenas R$ 445, valor com todas as taxas incluídas. (Veja detalhes na imagem abaixo).

Entre os meses de dezembro e janeiro de 2022 a Azul terá voos sem escalas de Montes Claros para Salvador e Porto Seguro, no estado da Bahia. Para a capital baiana a nossa equipe encontrou bilhetes de ida e volta saindo de Montes Claros por R$ 710,71. Essa promoção para viagem em voo sem escala no mês de janeiro do ano que vem.

Garanta aqui as passagens para Rio de Janeiro a partir de R$ 445

Promoção para Porto Seguro e Cabo Frio

Que tal passar o ano novo em Porto Seguro? Você poderá viajar de Montes Claros para o destino localizado no Sul da Bahia em voo direto da Azul pagando pela ida e volta o valor de 988,85. Os outros destaques são as passagens aéreas de Montes Claros para Cabo Frio por R$ 825, além das oferta para Florianópolis por R$ 864,89.

Todas as passagens são de ida e volta e incluem as taxas de embarques. Se você pretende viajar para outros destinos, em outras datas, basta usar o link que se encontra no final deste post para economizar.

Passagens aéreas de ida e volta com todas as taxas incluídas