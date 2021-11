Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de novembro de 2021.

Infelizmente, no Brasil, roubam-se tantos carros que é possível criar uma lista de quais são os automóveis mais queridos por ladrões, já que, não basta roubar, essas pessoas ainda tem um mercado negro para abastecer, sendo que para existir pessoas que roubam, existem outras que comprar esses automóveis, por isso, quero que conheça o ranking dos veículos mais roubados no Brasil que é divulgado anualmente.

Todos os anos, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulga uma lista de carros que mais foram roubados ou furtados no ano anterior e, por isso, podemos saber quais são para evitar comprá-los, se possível, já que isso influencia muito no valor dos seguros que está diretamente ligado ao número de roubos e furtos de um veículo.

O IVR (Índice de Veículos Roubados) permite que as pessoas compreendam as estatísticas relacionadas a qualquer veículo nos últimos anos, afinal, podemos perceber o roubo constante de alguns modelos, o que torna perigoso comprar esses carros. Acompanhe.

Como é calculado o Índice de Veículos Roubados?

Caso alguém ainda não conheça o ranking dos veículos mais roubados no Brasil, deve pesquisar sobre o IVR, este triste índice de veículos que foram furtados ou roubados nos anos anteriores.

Seu cálculo é baseado na divisão do número de sinistros que ocorreram, ou seja, pessoas que recorreram às seguradoras por causa de roubos e ao número de veículos expostos, ou seja, os segurados, na região desses sinistros.

E, para isso, consideram o território brasileiro como um todo, para entender como está o número de veículos e os modelos mais roubados em todo o Brasil.

Por isso, é importante contar com seguros e sistemas de monitoramento FleetDesk, já que, isso evita os prejuízos de quem nunca mais vai encontrar seu carro.

Abaixo, vamos falar mais sobre os mais queridos por essas pessoas de má-fé. Acompanhe.

Conheça o ranking dos veículos mais roubados no Brasil segundo o SUSEP

Quero que conheça o ranking dos veículos mais roubados no Brasil segundo o Susep, pois, essa lista é confiável e não é divulgada por nenhuma empresa com interesses intrínsecos.

Hyundai HB20

Com certeza, caso alguém conheça o ranking dos veículos mais roubados no Brasil, sabe que esse automóvel sempre está entre os primeiros da lista, afinal, é o carro mais vendido da fabricante e também encabeça a lista dos carros mais vendidos em nosso país,

Por isso, o mercado negro também se interessa por esse veículo que, apesar de ser popular, é muito confortável e econômico.

Com mais de 319 mil veículos segurados e mais de 2130 ocorrências, podemos dizer que ele é o mais roubado, segundo a SUSEP.

Chevrolet Onix

Com mais de 310 mil veículos segurados e mais de 1770 ocorrências anuais, podemos dizer que, alguém que conheça o ranking dos veículos mais roubados no Brasil, verá o Onix entre os primeiros, assim como ele também encabeça a lista dos mais vendidos.

Esse carro é o que tem maior saída nas revendedoras da Chevrolet e, com certeza, um dos mais queridos no mundo da receptação de veículos furtados.

Toyota Corolla

Apesar de ser um carro de médio porte, podemos dizer que o Corolla também é muito roubado por pessoas que, muitas vezes, nem sabem dirigir essa máquina.

Isso acontece porque ele é visto como um carro de luxo para as pessoas que cometem esses roubos e, por isso, hoje a lista de mais de 240 mil modelos segurados e 1011 ocorrências, tem colocado esse carro na terceira posição dos modelos mais roubados no Brasil.

Volkswagen Gol

Com mais de 230 mil veículos segurados e 1700 ocorrências anuais de furtos, o principal carro da marca está entre os 4 mais roubados no Brasil.

Afinal, não é raro encontrar alguém que conheça o ranking dos veículos mais roubados no Brasil que não saiba que o Gol é um deles.

Renault Sandero

O carro da marca francesa também é muito bem visto por consumidores, já que é um campeão de vendas nacional, mas não deixa de estar na lista como quinto carro mais roubado em solo brasileiro, afinal, são mais de 185 mil carros com seguro e mais de 1200 ocorrências anualmente.

Um carro de alto valor agregado também apesar de ser popular, pois conta com itens de série que o tornam um modelo mais confortável, como os de luxo da fabricante.

Estimativas de roubos de veículos no Brasil

Como vimos acima, a lista dos cinco veículos mais roubados no Brasil conta com os campeões de venda principalmente, já que, assim com as pessoas de boa fé, os ladrões também querem nossos carros com o intuito de vender para outros consumidores no mercado paralelo que, muitas vezes, nem estão no mesmo estado ou país.

Normalmente, a pessoa que conheça o ranking dos veículos mais roubados no Brasil, não comprará esses modelos, pois entende que eles têm saída para o mercado negro também e, por isso, é importante evitar os cinco modelos que listamos acima e ainda pesquisar mais diretamente no site da Susep os outros modelos que não citamos.