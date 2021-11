Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de novembro de 2021.

O cabelo humano certamente é uma das partes do corpo que é considerada como uma das mais importantes para uma grande parte dos homens e principalmente para uma grande parte das mulheres, sendo o cabelo considerado como um verdadeiro símbolo de beleza e sensualidade. E uma pergunta que os amantes dos cabelos mais longos sempre se fazem é: quanto tempo dura um alongamento nos cabelos?

Em um primeiro momento, para responder esse questionamento, iremos analisar por aqui nos tópicos a seguir os três tipos de alongamentos de cabelo mais famosos existentes no mercado de beleza atual, analisando os seus pontos positivos, como também analisando com mais detalhes os seus pontos negativos.

Os 3 tipos de alongamentos de cabelo mais famosos do mundo da beleza

Para responder corretamente a questão de quanto tempo dura um alongamento nos cabelos, iremos primeiramente falar um pouco mais sobre os 3 tipos de alongamentos de cabelos mais conhecidos no mercado de beleza brasileiro e depois já ver o tempo de duração médio de cada um:

Alongamento do cabelo com cola de queratina

Essa famosa técnica é a primeira da lista e uma das favoritas dos cabeleireiros da Capelli Divine e das mulheres, isso porque ela não agride os fios de cabelo. Nesse tipo de alongamento, as mechas do cabelo postiço são colocadas com cola de queratina, evitando que os fios naturais sejam agredidos.

A parte mais positiva é que essa técnica permite um acabamento muito mais natural, sendo a opção perfeita para as mulheres que têm o cabelo mais ondulado ou mesmo mais liso.

Se a mulher não viver sem o secador e sem a chapinha, essa não é a opção indicada, dado que o calor liberado pelo secador e pela chapinha pode derreter a cola de queratina, danificando os fios naturais.

Mas afinal, quanto tempo dura um alongamento nos cabelos com cola de queratina?

A manutenção para esse procedimento de alongamento dos cabelos deve ser feita de três em três meses, 4 vezes ao ano no total, sempre no salão de beleza.

Alongamento do cabelo com o uso de adesivos

Esse método de alongamento é muito utilizado para alongar os fios do cabelo ou mesmo para dar mais volume em toda a extensão deles. O alongamento do cabelo com adesivo tem o melhor custo benefício para ser feito, dado que o aplique será colado diretamente nos fios com o adesivo, sem a necessidade de equipamentos extras para realizar esse procedimento.

Mas afinal, quanto tempo dura um alongamento nos cabelos com adesivo?

O alongamento nos cabelos com adesivo dura em torno de 10 semanas nos fios, depois deve ser retocado no salão de beleza.

Alongamento do cabelo em tela

Esse procedimento de alongamento é considerado como o mais prático de ser feito, dado que ele é feito com base em costurar as mechas do cabelo postiço no cabelo natural.

Essa técnica é muito rápida de ser feita, isso quando é ministrada por um bom e ágil cabeleireiro. Ela costuma ser uma das mais pedidas porque deixa o acabamento do cabelo simplesmente perfeito.

Pessoas que estão fazendo tratamento contra o câncer (quimioterapia) costumam aderir a essa técnica, principalmente quando estão com os seus cabelos naturais mais ralos.

Para as mulheres que são amantes do secador e da chapinha, essa é a técnica mais indicada para ser usada, dado que o calor desses instrumentos não agride os fios.

Mas afinal, quanto tempo dura um alongamento nos cabelos em tela?

A técnica de alongamento nos cabelos em tela deve ser feita mensalmente, por isso muitas mulheres pensam muito bem antes de optarem por ela.

Para garantir toda a beleza e benefícios dessa opção, a mulher precisa estar mensalmente no salão de beleza.

Mas então, qual alongamento de cabelo escolher?

A única pessoa que pode responder essa pergunta sem dúvidas certamente é a mulher que irá colocar o alongamento nos seus cabelos. Todas as técnicas listadas acima possuem os seus benefícios próprios, como também os seus contras, e a mulher deve identificar a sua disponibilidade para ir para o salão e as características próprias com o cuidado com os seus fios, como o uso ou não do secador e da chapinha.

Para as mulheres que não podem ir mensalmente no salão, a opção de alongamento em tela certamente não é mais indicada de ser feita. Para as mulheres que não vivem sem o secador e sem a chapinha, certamente a opção de alongamento dos fios com queratina não é a melhor opção.

Se a mulher estiver pensando em qual das opções é mais viável no quesito de quanto tempo dura um alongamento nos cabelos, certamente o alongamento do cabelo com queratina seria o mais indicado, dado que deve ser retocado apenas 4x no ano todo (de 3 em 3 meses).