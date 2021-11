Você tem sorte? Conheça as 5 cidades que mais ganharam na Loteca

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de novembro de 2021.

Sabe tudo de futebol? Não erra um palpite? Gosta de jogar? Então, deveria tentar jogar na Loteca.

Pois é, a boa notícia é que, além de ser voltada para quem sabe tudo de futebol, a Loteca, antiga Loteria esportiva, também, dentre as loterias da Caixa, é a menos impossível de ganhar.

Enquanto a chance de acertar os resultados dos 14 jogos do volante de apostas é de uma em 2,3 milhões, na Mega-Sena, por sua vez, é de uma em 50 milhões.

Mas, a verdade é que quando a sorte bate, não adianta probabilidade, estatística, simpatia, benzedeira, santo nenhum… a sorte é quem fala mais alto.

Assim sendo, se o futebol é o seu forte, porque não tentar uma fezinha? Desde que não comprometa o seu orçamento, não tem mal algum em apostar, faz até bem, afinal, adrenalina é vida, não é o que dizem? E, nesse sentido, nada se compara à adrenalina liberada na hora de conferir o resultado das loterias, não é mesmo?

E apostar na Loteca é bem simples, basta marcar o seu palpite, e vale a zebra também, para cada um dos 14 jogos do concurso. Já sabendo que a aposta mínima é de três reais, com direito a um jogo duplo.

E, nem é preciso lembrar que quanto mais palpites duplos e triplos marcar, claro, maior será o preço da aposta, mas também, maiores serão as suas chances de ganhar.

Nesse sentido, a aposta mais cara é de 1.296 reais, nesse caso, com direito a três triplos e cinco duplos.

Ajudinha à sorte

Sorte nunca é demais, não é mesmo? Então, porque não dar uma ajudinha à sorte? Pois é, nessas horas vale se apegar em tudo.

E se você é supersticioso, vai gostar de saber que muitos ganhadores revelaram algumas simpatias que fizeram e que, segundo eles, foram fundamentais para que ganhassem o prêmio.

Quer conhecer algumas delas? Então, papel e caneta nas mãos:

Simpatia com arroz

Escreva seus palpites em uma folha de papel, coloque embaixo de um pires, jogue um punhado de arroz branco por cima do pires, enquanto mentaliza pensamentos positivos e otimistas. Deixe tudo ali descansando por um tempo.

Depois é não esquecer de, quando for à lotérica fazer o jogo, levar com você o papel.

Simpatia com moedas

Pegue seis moedas de R$ 1 e coloque-as dentro de um saco de tecido que nunca tenha sido usado, com uma caneta azul, escreva no pedaço de papel o seu desejo de ganhar na loteria.

Quando for fazer a aposta, leve o saquinho com você, segurando bem firme na hora de pagar pelo jogo. Agora é só esperar e torcer!

Simpatia da figa

Guarde uma figa, de qualquer tamanho e material, no bolso esquerdo da calça, ou dentro da carteira.

No dia em que for até a lotérica, tire a figa da carteira ou do bolso e coloque-a debaixo do travesseiro, só retirando após receber o resultado do jogo.

Pronto, agora é escolher a simpatia que mais lhe agradar e, depois, quando conferir o resultado da loteca, não esquecer de contar pra gente.

Cidades com mais sortudos

Segundo a Caixa Econômica Federal, as cidades com mais ganhadores são as listadas abaixo:

São Paulo – 114

Rio de Janeiro – 45

Brasília – 24

Belo Horizonte – 22

Belém – 20

Salvador – 19

Campo grande – 16

Porto alegre – 16

Goiânia – 12

Criciúma – 11

Curitiba – 11

Campinas – 8

São Bernardo do Campo – 8

Fortaleza – 6

João Pessoa – 6

Natal – 6

Santo Antônio do Monte – 6

São Gonçalo – 6

Anápolis – 5

Pronto, agora é confiar na sorte, com direito até a uma ajudinha com simpatias de quem já fez e se deu bem, ou ainda, quando estiver passando por essas cidades acima… não custa nada tentar fazer uma fezinha!