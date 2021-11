Com quantos anos meu filho pode aprender um segundo idioma?

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de novembro de 2021.

Pais com crianças iniciando a escola ou entre seus 3 a 5 anos começam a explorar as áreas educativas e tentar despertar a vontade dos pequenos ao aprender novos assuntos importantes para suas vidas. Um desses tópicos levanta a questão de com quantos anos meu filho pode aprender um segundo idioma vindo dos pais.

Afinal, existem uma variedade grande de áreas que um pai pode resolver mostrar para a criança. Idiomas realmente valem a pena em uma idade tão precoce, quando há outros estudos e aprendizados a serem apresentados? A resposta simples é sim. Porém há diversas razões para saber com quantos anos meu filho pode aprender um segundo idioma.

A educação de uma criança, seja a fala, a leitura, a escrita e outros fatores, deve se iniciar desde cedo, isso é o que indica especialistas e pediatras que observam o progresso de crianças desde cedo e percebem que o aprendizado precoce pode trazer ótimo resultados, não apenas no presente, porém também em seus futuros.

Com quantos anos meu filho pode aprender um segundo idioma: veja como ensinar

Há diversas maneiras de ensinar uma criança a falar um novo idioma. Esse não necessita ser o inglês, a língua que primeiro vem em mente para os pais que desejam saber com quantos anos meu filho pode aprender um segundo idioma.

Ao em vez de escolher algo complicado, existem idiomas que são ótimos para iniciantes como as crianças. Além de ser algo benéfico aos filhos, é possível que os pais tenham certo conhecimento da língua no processo também. O ideal é que isso se inicie a partir de seus 1 ano de idade ou 2, assim que começar a falar e entender a leitura com melhor experiência.

Contratar um professor particular

Para pais que não tem tempo ou que contém as condições de contratar um professor para as crianças aprenderem uma nova língua desde cedo dentro de suas casas, esse investimento pode ser uma ótima opção para o aprendizado rápido da criança.

Livros e quadrinhos

Comprar livros que ensinam o inglês, espanhol e outras línguas pode ser uma boa opção de aprendizado e uma resposta para quem busca o ensino após entender com quantos anos meu filho pode aprender um segundo idioma.

Existem livros infantis que mesclam o português com o inglês, espanhol e outras línguas, facilitando o acesso das crianças ao conteúdo e ensinando a elas usando ilustrações e informações fáceis e divertidas de entender.

Desenhos animados

Assim como nos livros, desenhos animados contém gêneros educativos onde os personagens apresentam e cantam músicas mesclando o portugues e outras línguas, explicando no processo o significado de palavras simples para as crianças.

Quais os melhores idiomas para aprender desde criança?

Em geral, para quem acabou de descobrir com quantos anos meu filho pode aprender um segundo idioma e viu que isso ocorre desde muito cedo, há um consenso que qualquer idioma é uma boa opção para quem apenas conhece o português básico.

Porém, vale notar que o idioma de escolha não deve ter dialetos extremamente difíceis ou escrita complicada. O japonês, mandarim, chinês e outros do tipo são línguas fora de questão, vendo que existem três diferentes maneiras de escrever e ler todas essas.

É mais recomendado iniciar o ensino com línguas que vem do latim, assim como nossa língua nativa. Ou seja, francês ou italiano e até espanhol. Porém, o inglês é a língua mundial e mais recomendada de se aprender, vendo que é uma oportunidade no futuro da criança.

Outras atividade estimulantes para crianças

Além de saber com quantos anos meu filho pode aprender um segundo idioma, é preciso saber sobre outras atividades que ajudam o desenvolvimento da criança e estimulam elas a desenvolverem habilidades importantes, melhor criatividade, coordenação motora e estimulam bons hábitos desde cedo.

Futebol

Vários pais chegam a comprar roupa de time para bebês, pois são tão apaixonados pelo seu time do coração. O futebol, porém, também funciona como um estimulante para as crianças entrarem no mundo do esporte desde cedo. A prática dos esportes e atividade física é algo que uma criança deve sempre fazer, mesmo que pouco, já que mantém sua saúde corporal e bem estar em dia. Os pais podem influenciar a criança por meio de brinquedos como bolas de futebol ou levá-las a um campo de futebol para uma partida divertida.

Natação

A natação é uma atividade que contribui com a atividade física da criança e ajuda a desenvolver melhor qualidade de ser ágil e ter melhor coordenação. Além disso, é uma maneira perfeita de ensinar uma criança a nadar desde cedo.

Desenho

Além de saber com quantos anos meu filho pode aprender um segundo idioma, é importante se inteirar em uma maneira prática de desenvolver habilidades desde cedo em uma criança. O desenho é algo que faz com que os pequenos possam soltar imaginação e ajudar com sua interpretação de imagens, além de desenvolver um amor pela arte desde pequenos.