* Por: Jornal Montes Claros - 3 de dezembro de 2021.

Quem são os imunossuprimidos que podem tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 e como vai funcionar essa nova fase de vacinação que é tão importante para a nossa saúde?

Não há quem, no mundo inteiro, não tenha ouvido falar da pandemia que matou milhões de pessoas no mundo, sendo mais de 600 mil somente no solo brasileiro. Mas, a boa notícia é que, apesar de termos perdido a batalha para esse vírus mortal, a guerra está sendo combatida e agora temos mais uma chance de vencer todas as variações desse perigoso antígeno presente na atmosfera.

No dia 25 de agosto de 2021, o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, fez o anúncio de que será aplicada a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com mais de 70 anos e nos imunossuprimidos, já que, como sabemos, esses são os dois maiores grupos de risco de vida e, portanto, merecem essa atenção especial para que lhes seja resguardado o principal artigo da Constituição Federal que é o direito à vida.

Então, desde o dia 15 de setembro, teve início a vacinação de idosos acima de 70 anos e das pessoas consideradas imunossuprimidas.

A vacina que começou a ser aplicada é a da empresa inglesa Pfizer que, de acordo com a Secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite, é a mais recomendada para essa imunização, mas isso não impede que governos estaduais e municipais estendam a aplicação de doses com vacinas das fabricantes americana Janssen e indiana AstraZeneca.

Mas, quem são os imunossuprimidos que podem tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19?

Primeiramente, devemos entender o termo que compreende o funcionamento de nosso sistema imunológico por completo.

Ou seja, devemos entender como nosso corpo protege-se dos vírus, bactérias e outros microorganismos presentes na natureza que causam doenças em nosso organismo.

O nosso corpo produz anticorpos (células de defesa) que, quando entram em contato com os antígenos (microorganismos estranhos como o vírus da Covid), atacam e destroem, mantendo, dessa forma, nosso corpo saudável.

Pois bem, em algumas pessoas, esse sistema apresenta falhas e a produção de anticorpos é muito baixa, facilitando, dessa forma, que o vírus entre e se espalhe mais facilmente.

Para fazer uma analogia, os anticorpos são como um exército que está defendendo nosso corpo e os antígenos do Coronavírus são os inimigos que querem invadir nossa base. Nesse sentido, os imunossuprimidos são as pessoas que contam com pequenos exércitos fracos que não conseguem defender o corpo que estão.

O que torna alguém um imunossuprimido?

Mas, quando nos perguntamos quem são os imunossuprimidos que podem tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19, logo vem a dúvida: mas por que essas pessoas estão nessas condições?

Existem diversos motivos que levam as pessoas a serem consideradas imunossuprimidas, e, por isso, listamos abaixo, as possíveis causas desses problemas:

Genética: muitos nascem com essa doença, por causa de doenças congênitas, ou seja, a imunodeficiência primária.

Doenças: diversas doenças como a AIDS ou pessoas que estão tratando algum câncer adquirem a imunodeficiência secundária, visto que algum problema grave de saúde causou a deficiência na pessoa.

Então, podemos entender quem são os imunossuprimidos que podem tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19, já que, essas pessoas realmente sofrem com problemas até maiores que o próprio vírus mundial.

Como funciona a vacina em imunossuprimidos?

Agora que sabemos quem são os imunossuprimidos que podem tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19, vamos falar sobre a aplicação da vacina nessas pessoas, afinal, como elas podem receber o antígeno presente na vacina se seus corpos não oferecem muita resistência a esses microorganismos?

Por ter um sistema imunológico falho, a resposta para essas vacinações, seja qual for a fabricante, pode não ser das melhores, ou seja, os efeitos colaterais podem não ser muito satisfatórios.

Mas, mesmo que as reações sejam adversas, não existe método mais seguro de imunização contra a Covid do que a vacinação, portanto, devemos tomar todos os imunizantes possíveis se quisermos ter uma vida mais saudável no futuro.

Sabemos que essa é uma questão que traz muita discussão, pois, os imunossuprimidos apresentam diversos graus de debilitação e a pessoa que está nessas condições pode responder mal à vacina, mas qualquer reação positiva à vacina é melhor do que nenhuma, visto que, o coronavírus leva à morte quem não tem nenhuma proteção contra esse antígeno.

É sempre bom, então, contar com um convênio médico, como o Plano de saúde Samoc, por exemplo, pois, bons médicos são essenciais para acompanhar o quadro de deficiência dessas pessoas depois da vacinação e, como sabemos, o SUS é um pouco demorado para o acompanhamento constante.

Portanto, alguém que conheça quem são os imunossuprimidos que podem tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19, deve estimular essas pessoas a enfrentarem, sim, a agulha, pois ela pode ser a salvação desses indivíduos.