Das férias para o trabalho: como combinar os brincos com cada ocasião

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de janeiro de 2022.

2022 começou e com ele chegam as novas tendências para acessórios. Em pleno verão, muitas mulheres buscam opções que complementam tanto o visual de férias, quanto de volta ao trabalho.

E no caso dos brincos, isso não é diferente. Entre os brincos femininos mais populares da estação estão versões clássicas até as mais ousadas, que integram desde looks praianos até os sociais de escritório.

As argolas, por exemplo, são brincos que nunca saem de moda e podem ser combinadas tanto com produções sóbrias, quanto com as fluidas de verão. Principalmente as versões clássicas em ouro que, independente do tamanho, dão aquele toque de personalidade e modernidade a qualquer look.

Esse tipo de brinco também combina bem com visual de férias na praia quando utilizado nos modelos mais ousados, com pedrarias e formatos diferentes, ou mesmo em ambientes de trabalho mais casuais.

Já os maxi brincos, que seguem em alta, se encaixam melhor em ambientes mais descolados, devendo ser evitados em ambientes corporativos. Hits do verão, eles costumam aparecer em opções bem coloridas e chamativas, incluindo penas ou franjas que garantem um complemento cheio de estilo para o visual de férias, seja na praia ou na cidade.

Enquanto isso, os tradicionais brincos de gotas que também estão fazendo sucesso entre as famosas da tv e influenciadoras de moda, são perfeitos para todas as ocasiões. Mesmo as versões em pedrarias coloridas, que são a tendência da estação mais quente do ano, podem ser usadas no trabalho, desde harmonizadas com outros acessórios mais básicos e tons complementares.

Os brincos longos e com correntes também são uma boa opção para o verão, principalmente para serem usados com cabelo preso, dando ainda mais destaque a região do pescoço e rosto. Nessa proposta, você pode abusar das cores e pingentes para usar nas férias e optar por modelos mais clássicos com brilhantes ou aros finos para o ambiente de trabalho.