Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de janeiro de 2022.

Neste artigo vamos falar tudo o que você precisa saber sobre poços artesianos.

A maioria das pessoas têm muitas dúvidas relacionadas aos poços artesianos como: Será que o poço artesiano pode prejudicar o meio ambiente? Será que pode acabar com a água do planeta? A água do poço é segura?

Com certeza você já deve ter ouvido muita coisa por aí sobre poços artesianos, mas será que são verdadeiras?

Leia este artigo até o final que você não terá mais nenhuma dúvida sobre os poços artesianos.

Como é feita a perfuração de um poço artesiano?

Quando um poço é perfurado, podemos encontrar no subsolo areia, argila ou pequenas rochas, por isso é importante fazer um tipo de proteção nas paredes para que esse material não caia dentro do poço, podendo até provocar o entupimento do poço.

Mas quando a perfuração encontra uma rocha mais resistente, não é necessário fazer o revestimento nas paredes do poço.

Uma boa análise de viabilidade leva em consideração o tipo de rocha na hora de executar um projeto.

Nas perfurações de poços artesianos podemos encontrar dois tipos de rochas:

Rochas cristalinas são encontradas em poços com profundidades limitadas, baixa vazão, e são próprias para uso de casas ou pequenas vilas. Rochas sedimentares, são onde podemos encontrar maiores vazões de água e a perfuração pode chegar até 1000 metros de profundidade.

Nesse caso, pode ser preciso fazer o revestimento das paredes dos poços.

De onde vem a água do poço artesiano?

Isso vai depender da profundidade do poço.

A água pode ser extraída através do lençol freático ou de um aquífero, ou também através de camadas rasas do solo, tudo isso vai influenciar na quantidade de água no poço.

A água de um poço de aproximadamente 20 metros, que é considerado um poço raso, é captada pela água das chuvas.

Quando um poço é mais raso, pode haver alguns transtornos, pois a retirada da água vai depender do clima, se quando não chove, há a possibilidade de diminuir e até mesmo ficar sem água

Outro bom exemplo que coloco o poço foi a bytecomp que trabalha com formatação de computador vaio Goiânia, e ficou muito satisfeito.

5 vantagens de ter um poço artesiano

Se você faz parte do grupo de pessoas que ainda não conhece essas vantagens que um poço artesiano pode proporcionar, fique calmo! Separamos 5 benefícios para que você possa conhecer melhor.

Fornecimento de água sem parar: Com o poço artesiano você não terá mais aquele desconforto e dor de cabeça por falta de água.

você não precisa mais do abastecimento de água da rede pública. Você se torna independente.

você não precisa mais do abastecimento de água da rede pública. Você se torna independente. Economia: além de evitar os problemas com a falta de água, você corta os custos com a conta de água no final do mês.

Água de qualidade: de maneira geral, a água encontrada nos poços artesianos podem ser consumidas e, na maioria das vezes, mas o indicado é que seja feita uma análise de potabilidade antes do consumo.

Fim de problemas com estiagem e racionamento: você não vai precisar se preocupar com os dias de falta de chuva, você terá água todos os dias, sem depender das condições climáticas.

Valorização do terreno: para você que deseja investir em obras, um poço artesiano além de ser uma grande vantagem para o dia a dia dos moradores, o seu terreno fica mais valorizado.

Pode ser perfurado em qualquer tipo de terreno. De modo geral, um poço artesiano pode ser perfurado em qualquer terreno, graças à tecnologia, os equipamentos modernos de hoje em dia permitem a perfuração em qualquer tipo de terreno.

Agilidade na implantação. Um poço artesiano demora de 5 a 20 dias para ser perfurado. Esse tempo vai depender do tipo de rochas que serão encontradas e do tipo de equipamento que irá perfurá-lo.

Este artigo: A verdade sobre os poços artesianos, foi originalmente criado pela empresa de marketing e otimização de sites Compania Web, que trabalha com diversos serviços de backlinks e seo para o sites de seus clientes.