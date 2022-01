Vacina contra coronavírus e ingestão de bebida alcoólica combinam?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de janeiro de 2022.

Ocupando a terceira colocação no ranking dos países que mais consomem bebida alcoólica, de acordo com a pesquisa da Credit Suisse e Statista, divulgada em junho de 2021, o Brasil tem uma dúvida pertinente: a vacina contra o coronavírus e ingestão de bebida alcoólica combinam?

Essa questão advém de mitos antigos, quando pensávamos que o álcool cortava o efeito do antibiótico, por exemplo, ou mesmo do anticoncepcional, o que não tem embasamento científico. O que pode ocorrer nesses casos é uma sobrecarga do fígado, pois ambos, remédios e bebidas alcoólicas são metabolizadas através do órgão. Esse, digamos, excesso de trabalho do fígado, pode resultar em reações adversas no corpo de quem consumir as duas substâncias.

Se tratando de vacina, como ela não necessita do fígado para ser absorvida no organismo, cai direto na corrente sanguínea. Ela faz com que o organismo humano reaja ao novo “corpo” que acaba de chegar, resultando na imunização.

Contudo não é porque a vacina não necessita do fígado para ser processada que o corpo não vai reagir. Muitas pessoas sofrem reações ao serem vacinadas, podendo até sentir alguns sintomas do vírus contra o qual deseja se imunizar.

Que vacinas causam reações já não é novidade para muitos. O que está em questão neste artigo é o que pode ocorrer quando uma pessoa bebe álcool e toma vacina no mesmo dia.

Pode beber quando toma vacina da Covid?

De acordo com um artigo publicado no portal Mais Minas, depende da quantidade de bebida consumida. Inclusive, alguns estudos apontaram que quando uma pessoa ingere pequenas quantidades de álcool, há chances de redução das inflamações.

Em contraponto, quando a pessoa bebe muito, além de baixar a imunidade do corpo, principalmente em longo prazo, é possível que enfraqueça a ação da vacina.

A vacina para Covid-19 pode levar semanas para produzir uma resposta ao corpo, sendo assim, qualquer fator que influencie em seu efeito deve ser evitado.

Beber moderadamente e em excesso

Quando se reflete sobre beber moderadamente, muitas pessoas podem encontrar dificuldades em saber o momento certo de parar. É preciso ter ciência, também, de que bebidas alcoólicas podem causar dependência e desencadear problemas de cunho psicológico, como depressão e ansiedade.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu um padrão para a quantidade de álcool, considerada moderada e segura para o corpo humano. O mesmo fez a National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), porém a quantidade de ambas as instituições não é a mesma. Veja.

OMS – 10 gramas de etanol puro (uma dose por dia)

NIAAA – 14 gramas de etanol puro (duas doses por dia, porém orientam mulheres a tomar apenas uma dose)

Os fabricantes de cerveja brasileiros consideram mais a orientação da NIAAA, sendo assim, cada 14 gramas de álcool puro representa uma dose, o que na verdade não ocorre, confira.

350 mililitro de cerveja – 5% de álcool

150 mililitros de vinho – 12% de álcool

45 mililitros de destilado (cachaça, vodka, whisky, gin, tequila) – 40% de álcool

É importante ressaltar que no Brasil a venda e consumo de bebidas alcoólicas são proibidos para menores de 18 anos.

Como brindar sem álcool

Tomar a vacina contra a Covid-19 é um grande motivo para comemorar, principalmente depois de todas as mortes e tristezas que o vírus trouxe para o mundo. Beber uma cervejinha gelada já é parte da cultura brasileira, entretanto, se tratando de um momento tão delicado, o ideal é que pelo menos no mês em que uma pessoa recebeu uma dose, ela evite sua ingestão, entre outras.

A venda de bebidas alcoólicas aumentou no Brasil durante a pandemia. Um dos fatores que mais influenciam é o isolamento social, que traz consigo a falta de atividades fora de casa, como uma simples caminhada, passeio em zoológicos, parques, participação em eventos culturais como teatro, shows musicais, entre outros.

Para isso trouxemos uma lista com algumas bebidas que podem ser usadas para brindar.