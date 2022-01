Você sabia que o uso de cuecas muito apertadas pode prejudicar a sua saúde?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de janeiro de 2022.

Tecidos leves e tamanho correto oferecem mais conforto durante o uso

A peça de roupa errada pode deixar aquele dia corrido ainda mais estressante, e isso vale tanto para uma camiseta de tecido sintético em dias quentes quanto para peças íntimas apertadas demais. O uso de cuecas confortáveis não só deixa o movimento mais livre como também evita o surgimento de problemas de saúde como alergias.

Usar uma cueca apertada demais pode ainda oferecer riscos à circulação, que pode ficar presa e causar o rompimento de vasos na perna. Cuecas folgadas demais também geram incômodo, pois a falta de sustentação durante esportes, por exemplo, pode ser motivo de dor e queda de desempenho.

A seguir te explicamos um pouco mais sobre os efeitos negativos de usar cuecas muito apertadas e mostramos quais os modelos ideais para quem quer conforto e praticidade na hora de se vestir no dia a dia.

Cueca apertada pode fazer mal à saúde?

A resposta é sim! Pesquisas feitas por importantes instituições, como a Universidade de Harvard, indicam que o uso de cuecas apertadas pode reduzir em quantidade a produção de espermatozóides. Para os homens que estão planejando ou pondo em prática a vinda de uma criança, isso pode afetar negativamente as chances.

Essa redução pode ser explicada pelo pressionamento dos testículos contra o abdômen, tanto no uso de cuecas apertadas quanto de calças e bermudas em tamanho menor. Isso aquece a região, reduzindo a quantidade de espermatozóides, que precisam de temperaturas em torno de 2ºC abaixo da temperatura corporal.

Como escolher a melhor cueca?

Se você se preocupa com a sua saúde de forma geral, conforto, e claro, estética na hora de escolher cuecas, estas dicas podem te ajudar a escolher o modelo correto para o seu tipo de corpo.

Tamanho correto

Escolher o tamanho certo da cueca é o primeiro passo para manter o conforto durante o uso. Se você ganhou ou perdeu peso, é importante alterar o tamanho da cueca de acordo com seu novo formato de corpo. A pressão do elástico na cintura também pode gerar desconforto e, dependendo do quão apertado, até mesmo deformar a região por conta do deslocamento de gordura.

Tipo de tecido

Além do tamanho correto, que vai permitir melhor sustentação e movimentos confortáveis, o material da cueca é de extrema importância para evitar problemas de saúde. Materiais sintéticos tendem a esquentar mais que os tecidos naturais, como algodão. No caso das cuecas, tecidos como modal e poliamida são os mais indicados, por serem respiráveis e flexíveis.

Para quem pratica esportes, os shorts de lycra e os suportes atléticos oferecem maior sustentação, liberando os movimentos sem riscos de impactos que podem causar aquela dor bem desconfortável e persistente.

Modelos de cuecas

Para atender a diferentes tipos de homens, existem diferentes tipos de cuecas, que se adaptam a diferentes formatos de corpos e necessidades na hora de se vestir.

Cuecas boxer e samba canção

As cuecas boxer possuem uma estética mais moderna e oferecem conforto tanto para a região genital quanto para as coxas. Elas podem ser encontradas em tecidos de algodão, modal ou poliamida, com e sem elástico na cintura. Existem ainda os modelos sem costura, que se moldam mais ao corpo e oferecem ainda mais conforto.

As cuecas ou shorts samba canção são mais indicadas para uso em casa, principalmente para dormir. Bem folgadas, elas permitem circulação de ar na região íntima e não comprimem os testículos.

Cuecas slip

É o modelo mais tradicional de cueca, que pode ou não ter abertura frontal, facilitando o uso do banheiro. Elas possuem corte na região da virilha, deixando as coxas livres. Existem modelos mais cavados e mais quadrados, no formato sunga.

Suportes atléticos ou jockstraps

São cuecas com um elástico na cintura, mais grosso. Têm parte frontal que pode ser 100% algodão ou misto de poliéster e não possuem cobertura na parte de trás. As duas tiras laterais passam pela coxa e pelo glúteos, oferecendo maior sustentação para quem se movimenta muito, como é o caso de praticantes de futebol, rugby e até mesmo corrida.