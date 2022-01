5 dicas para melhorar a sua rinite no dia a dia

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de janeiro de 2022.

Confira algumas práticas simples que ajudam a melhorar as suas crises alérgicas.

Quem sofre diariamente com crises alérgicas, como rinite ou sinusite, sempre precisa ter algum medicamento para poder evitar ou atenuar os sintomas, que muitas vezes os impedem de realizar algumas atividades diárias.

Porém, ficar dependente de medicamentos nem sempre é uma boa solução, pois muitas vezes o organismo pode se acostumar com suas propriedades, fazendo com que ele não tenha mais tanto efeito.

Para evitar que isso aconteça, é necessário recorrer a práticas alternativas, como utilizar um travesseiro antialérgico à noite ou então se afastar dos odores fortes, para assim evitar que as crises alérgicas ocorram.

Se você quer conhecer mais formas de evitar os sintomas da sua rinite, continue lendo este artigo, em que separamos 5 dicas que você pode começar a implantar hoje para melhorar o seu cotidiano.

1. Realize uma limpeza nasal

Toda vez que respiramos, diversas moléculas e corpos estranhos entram no nosso nariz e ficam se acumulando na nossa mucosa, causando irritações. Para retirar essas moléculas, o mais indicado é realizar uma limpeza nasal.

A limpeza nasal é a prática mais recomendada pelos médicos quando o assunto é evitar as irritações causadas pelas crises alérgicas ou tempos secos e frios. Essa limpeza é feita utilizando soro fisiológico, que pode ser aplicado a partir de seringas ou conta-gotas pelo menos duas vezes ao dia, ajudando a tornar a respiração mais fácil.

2. Tome água todos os dias

Hidratar-se corretamente todos os dias traz diversos benefícios ao corpo, ajudando-o a enviar os nutrientes que precisamos para os lugares corretos e garantindo que todo o nosso organismo funcione devidamente.

Quem sofre de rinite no dia a dia pode ver que a hidratação diária ajuda a amenizar os sintomas, já que tomar água faz com que as mucosas das vias aéreas e dos pulmões se mantenham hidratadas e funcionando corretamente.

Em tempos muito secos, com umidade abaixo de 30%, pode ser interessante utilizar umidificadores e panos umedecidos para manter as suas vias aéreas com o nível ideal de hidratação.

3. Mude a sua dieta

Manter uma alimentação saudável e balanceada também ajuda quem sofre de rinite. Dependendo dos alimentos ingeridos, eles podem ter uma ação anti-inflamatória que ajuda a evitar os principais sintomas dessa crise alérgica.

A dieta mediterrânea é conhecida por fazer bem para quem tem rinite, pois ela é rica em alimentos como azeite e alho, que são ótimos anti-inflamatórios. Mas se você não quer mudar radicalmente a sua dieta, pode começar evitando alimentos com muito açúcar, pois ele facilita o desenvolvimento de bactérias que contribuem para inflamações no corpo.

4. Deixe o ambiente limpo e arejado

Os ácaros estão entre as principais causas da rinite alérgica e eles podem se desenvolver em ambientes escuros, com pouca ventilação e muita poeira.

Para evitar sua proliferação, sempre limpe os seus cômodos de forma constante. Utilize panos úmidos nos móveis para remover a poeira e aspirador de pó, que removem a poeira sem espalhar ela pelo ar, como ocorre com as vassouras.

Também é fundamental manter as janelas bem abertas para arejar o ambiente, além de sempre tentar deixar expostos ao sol os tapetes, bichos de pelúcia, almofadas e outros objetos que acumulam poeira.

5. Prefira tecidos hipoalergênicos

A sua roupa de cama pode ser um ambiente propício para o desenvolvimento de ácaros e bactérias que, por sua vez, podem ficar na sua mucosa nasal e assim contribuir para o aparecimento dos sintomas da rinite.

Isso pode ser evitado se, pelo menos uma vez na semana, a sua roupa de cama for trocada e lavada, para retirar qualquer bactéria que tenha se desenvolvido. Também pode ser interessante preferir o uso de tecidos hipoalergênicos, que impedem a proliferação de bactérias.