Como fazer um bom café de forma prática e rápida

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de fevereiro de 2022.

Descubra alguns segredos para preparar um bom café em casa.

Nada melhor que o aroma de um cafezinho feito na hora, não é mesmo? O Brasil é um dos principais países exportadores de café do mundo, além de ser o produto mais consumido entre os brasileiros.

Mas será que você sabe fazer um bom café? Esse processo é como uma arte. Existem alguns segredos que tornam essa bebida perfeita para acompanhar seu café da manhã ou da tarde.

Para isso, prepare seu kit de café, como um copo ou uma caneca adequada para apreciar essa bebida. Continue lendo e confira alguns passos para fazer o melhor café!

Dicas para fazer um bom café em casa

Antes de tudo, é importante saber que existem diferentes métodos de preparo de um café, assim como há muitos tipos de grãos.

Geralmente, cada preparo destacará propriedades específicas dos grãos de café, o que promove resultados diferentes para cada bebida. Por isso, é comum provarmos diferentes cafés, com sabores e aromas diferenciados.

No entanto, alguns preparos resultam em uma bebida com gosto amargo ou aguado, o que é desagradável para o paladar. Ainda, muitas pessoas não gostam de café justamente por não saberem como fazer um bom café em casa.

Então, veja as dicas abaixo e aprenda!

Escolha um café de qualidade

O processo de fazer um bom café começa a partir da escolha da qualidade do grão. Isso porque, conforme o tipo de grão utilizado, o resultado da bebida será diferente. Por isso, pesquise bastante sobre a procedência do café que você deseja comprar.

Alguns critérios interessantes aos quais se atentar são:

tipo de torra;

localização de fornecedores de café;

grão 100% arábica;

caraterísticas do café, como acidez, doçura, corpo e aroma;

certificações e controle de qualidade.

Conserve o café da forma adequada

Muitas pessoas compram o café e, após abrirem, não fecham o pacote da forma correta ou colocam em recipientes inadequados. Contudo, é fundamental conservar seu café da maneira certa para não oxidar em contato com a luz ou perder suas propriedades.

Portanto, é indicado armazenar o pó de café em um recipiente de vidro escuro ou de metal, além de estar bem vedado.

Tenha cuidado com a temperatura da água

A temperatura da água é um dos pontos principais para fazer um excelente café em casa. Muitas pessoas não se preocupam com esse ponto, no entanto, quando você deixa a água ferver, corre o risco de queimar o café e deixá-lo com um gosto mais amargo.

O ideal é utilizar água filtrada e sempre morna, sem deixar ela ferver por muito tempo. A temperatura ideal é de 90 a 96 °C. Então, desligue o fogão logo após a água começar a se movimentar para levantar fervura.

Não exagere na proporção

Um cuidado especial para ter com seu café é em relação à proporção de água e pó. Nesse momento, é importante buscar equilíbrio para não fazer um café muito fraco nem muito forte.

Uma dica é usar de 5 a 6 colheres de sopa para cada litro de água. Se você prefere trabalhar com medidas, siga essa proporção: 30 g a 35 g de café para 500 ml de água.

Despeje a água devagar

Outro ponto interessante sobre a arte do café é despejar a água com calma por todo o pó do coador, em movimentos circulares. Isso faz toda a diferença no sabor e aroma do café. Além disso, lembre-se de escaldar sempre o filtro e descartar a água que você passou.

Agora que você está preparado para fazer um café em casa, coloque as dicas deste artigo em prática e não deixe de se aventurar no mundo dos cafés. Existem diferentes tipos de grãos e utensílios que tornam essa prática ainda mais prazerosa.