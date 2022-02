Conheça 5 ferramentas que vêm ajudando o setor de RH das empresas

Compartilhe Facebook

24 de fevereiro de 2022.

Está na hora de modernizar a área de recursos humanos da sua empresa e nós podemos te mostrar algumas ferramentas e recursos que estão transformando o setor.

Você deve ter percebido que está cada vez mais difícil realizar as atividades do processo de RH manualmente, pois é um serviço demorado e bastante complicado.

Com o avanço da tecnologia, encontramos muitas ferramentas que foram criadas para auxiliar nesses processos e torná-los mais simples, rápidos e replicáveis.

As ferramentas criadas para os recursos humanos aproveitam o poder da automação, permitindo que a equipe economize tempo, corte custos e gerencie seus funcionários com facilidade.

Quais os tipos de ferramentas existem?

Encontramos ferramentas para todos os principais processos de RH, desde solicitações de novas contratações até entrevistas de desligamento de funcionários.

Você consegue encontrar software simples que realizam atividades administrativas cotidianas, como o gerenciamento de férias, gerenciamento de quadro de horários, etc.

Outros, porém, podem oferecer outros recursos, como a parte estratégica do recrutamento e gerenciamento do desempenho do trabalhador contratado.

Ou seja, é possível ter várias ferramentas dentro da mesma empresa, sendo que cada uma delas terá uma função específica e, juntas, tornarão as tarefas muito mais simples e eficientes.

A tecnologia tem permitido criar processos automatizados para todos os setores e no ramo de recrutamento e seleção isso também acontece.

Hoje você vai encontrar muitos softwares que oferecem um banco de currículos onde a empresa terá acesso a milhares de profissionais disponíveis e poderá criar processos de seleção mais rápidos e econômicos para ambas as partes.

Ferramentas que sua empresa precisa conhecer agora mesmo

Escolher a ferramenta de RH certa é um processo complexo, pois envolve muito planejamento e avaliação.

Por isso, separamos cinco ferramentas para RH que você precisa conhecer para escolher a que mais supre as necessidades da sua empresa.

Organização de processos

Para organizar e gerenciar a equipe de RH com todas as ações necessárias, repartir as tarefas entre os integrantes do time e acompanhar a execução das mesmas é importante usar ferramentas de organização.

No mercado nacional tem duas ferramentas que se destacam: Trello e Asana. Com estes sites (que também funcionam em dispositivos móveis) é possível criar um projeto e todas as etapas que envolvem o seu planejamento do setor.

People Analytics

Uma ferramenta de People Analytics como a Pulses ou Kultua servem para gerenciar e organizar os dados dos funcionários.

Essas plataformas salvam os dados na nuvem e permitem que a equipe acompanhe todas as informações sobre o desempenho dos colaboradores da empresa.

Gestão de talentos

Software de gestão de talentos são bancos de dados onde é possível acessar currículos, criar testes e até agendar entrevistas online, onde o candidato recebe uma URL para falar com o recrutador.

Integração

As ferramentas de integração servem para acompanhar desde o momento em que um candidato assina seu contrato de trabalho até o primeiro dia, passando pela documentação necessária, visitas ao escritório e apresentações a futuros colegas.

Gestão de RH

As ferramentas de gestão realizam todas as atividades básicas, desde folha de pagamento e benefícios, recrutamento, gerenciamento de desempenho, aprendizado e desenvolvimento e muito mais.

Agora que você já conhece as principais funções, já pode começar a pesquisar as marcas que melhor apresentam recursos dentro do que você precisa.