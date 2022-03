Excesso de luminosidade pode causar danos aos olhos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de março de 2022.

Os nossos olhos são a parte mais sensível do nosso corpo. Quando percebemos que algo vai atingi-los, a nossa reação é imediata e nossos reflexos agem rapidamente para protegê-los. No entanto, existem algumas coisas que podem afetar nossos olhos sem que nem percebamos.

Quando você vai à praia, sabe que deve usar protetor solar e óculos de sol para se proteger dos raios ultravioleta emitidos pelo sol. Mas nem sempre temos essa percepção no dia a dia com outras com outro tipo de luminosidade que afeta ainda mais a visão.

Telas de smartphone, computadores, televisão e outros dispositivos emitem a chamada “luz azul”. Essa luz é altamente prejudicial para a visão e o excesso dela pode causar danos irreversíveis.

A luz azul é um comprimento de onda emitido por telas que aciona em nosso corpo o mecanismo de alerta. Sendo assim, além de prejudicar a visão, a luz azul também prejudica o sono, pois nos deixa sempre em estado de alerta.

Diante disso, é importante pensar em maneiras de minimizar os prejuízos do excesso de luminosidade. Para te ajudar com isso, preparamos esse artigo que vai abordar alguns problemas causados pelo excesso de luminosidade e como minimizar esses danos no dia a dia.

Veja alguns danos que o excesso de luz pode causar na visão

Tanto a luz solar, quanto a luz azul emitida por aparelhos eletrônicos podem causar prejuízos para a visão. Isso porque os raios ultravioleta emitidos de ambas as formas, afetam a córnea, a membrana mucosa, a pálpebra e a mácula.

A seguir veja alguns problemas que tanto a luz solar natural, quanto a luz azul podem causar problemas nos olhos.

Câncer na pálpebra

A exposição solar excessiva pode causar problemas na pálpebra, como melanoma e carcinoma. As pessoas que desenvolvem essa condição podem notar algumas diferenças nas pálpebras, como por exemplo, mudança na cor da pele, queda dos cílios e mudança na textura das pálpebras.

Catarata

Especialistas ainda não conseguem explicar como exatamente a luminosidade excessiva pode aumentar os riscos de catarata. No entanto, podemos notar que com o excesso de luminosidade pode causar amarelamento no cristalino e turvação nas vistas.

Danos à retina

A retina é a parte do olho responsável por mandar a imagem para o nosso cérebro. Quando nos expomos a luminosidade excessiva, essa região também pode sofrer problemas, como a degeneração macular.

Esse é um problema que pode ser causado tanto pela luz natural do sol, como também pela luz azul artificial emitida por aparelhos eletrônicos.

Como minimizar os efeitos da luminosidade nos olhos

Agora que você já conhece os prejuízos que a luminosidade em excesso pode causar para a visão é importante saber também como pode minimizar esses prejuízos, para preservar a sua visão e evitar problemas futuros.

Use óculos com proteção

Como mencionamos nos início do artigo, você pode usar um óculos de sol para se proteger da luz solar. No entanto, esse acessório não deve ser usado somente na praia, mas também no seu dia a dia.

Ainda assim, é provável que você não queira usar óculos de sol em ambientes fechados e nem durante a noite para se proteger da luz azul artificial. Isso é no mínimo fora de moda.

Mas existe outro tipo de óculos que você pode usar no dia a dia e durante a noite para lidar com a luz azul. Estamos falando de óculos com proteção bluelight.

Se você já usa óculos feminino ou masculino com grau, pode fazer um novo modelo que tenha proteção contra a luz azul e mesmo que você não precise usar uma lente com grau, você pode fazer um óculos sem grau, mas com proteção bluelight para proteger a sua visão.

Limite o tempo que usa telas

Além de proteger os seus olhos com um óculos adequado, é importante também limitar o tempo que você usa aparelhos com telas que emitem a luz azul. Esses aparelhos podem ser, smartphones, tablets, computadores, notebooks, televisão e coisas do gênero.

Essa limitação é importante, pois o excesso de aparelhos eletrônicos pode prejudicar não só a sua visão, mas também o seu sono e como consequência, podem surgir outros problemas ainda mais sérios pela falta de sono.

Faça exames oftalmológicos regularmente

Para manter a sua visão sempre saudável, é importante tomar alguns cuidados, como os que mencionamos anteriormente. Mas além disso, é importante também fazer visitas regulares ao seu oftalmologista, com o objetivo de detectar problemas de forma precoce, para que sejam tratados.

Lembre-se que você é totalmente dependente da sua visão e que ela torna a sua vida muito mais fácil. Diante disso, é importante cuidar bem dela, para que possa preservá-la por pelo maior tempo possível.

Gostou do nosso artigo? Então compartilhe essas informações com seus amigos, para que eles também possam cuidar da visão.