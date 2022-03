Remédios manipulados são seguros para a saúde?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de março de 2022.

O medicamento manipulado, também conhecido como magistral, é aquele feito sob medida, pensado, avaliado e preparado individualmente, único e exclusivo para cada pessoa. Essa categoria de remédios causa algumas dúvidas no público, já que nem todos entendem quem pode pedir um remédio manipulado, quais as vantagens dos remédios magistrais, como sua manipulação é feita e se esse processo afeta na segurança do produto.

O medicamento manipulado é um fármaco criado para atender necessidades específicas e pontuais de uma pessoa. Os casos onde isso ocorre são específicos, como a falta de um remédio na indústria e vendido em farmácias ou em casos onde o paciente possui intolerância para algum conteúdo da fórmula do medicamento. Por conta do remédio manipulado poder ser feito dentro de farmácias, é comum que pessoas tenham medo sobre o assunto. Afinal, um remédio de má qualidade pode apenas agravar certos casos.

Vale notar, porém, que um remédio manipulado não pode ser fabricado sem base de formulários nacionais e internacionais da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Além disso, nem todo mundo pode solicitar a manipulação de um medicamento. Apenas um profissional especializado pode fazer a prescrição de fórmulas e de princípios ativos.

Portanto, para matar todas as dúvidas, é essencial que haja maior conhecimento sobre o processo e as vantagens oferecidas por um medicamento manipulado. Seriam essas opções até mesmo de melhor custo benefício?

As principais vantagens do medicamento manipulado

Antes de compreender sobre sua segurança, é importante entender que o medicamento manipulado é uma criação feita pensando nos vários benefícios que ele pode oferecer ao paciente. Existe uma série de vantagens em poder fazer o pedido de manipulação de um medicamento, entre os principais estão: a apresentação, a fórmula e o melhor custo benefício do medicamento.

Personalização da fórmula

A principal vantagem de um remédio manipulado seria incluir ou retirar certos elementos de sua fórmula com o intuito de permitir que pessoas com intolerância possam consumir certos medicamentos. Por exemplo, pessoas com intolerância à lactose, diabéticos, hipersensibilidade a alguma substância, podem consumir os manipulados sem nenhum receio.

Personalização da apresentação

Muitas pessoas odeiam pílulas ou encontram seus remédios apenas na forma líquida. Para todos os tipos de pacientes e exigência, a manipulação permite uma apresentação diferenciada do remédio quanto às necessidades do paciente. Um remédio manipulado pode ter variadas formas farmacêuticas para melhorar a adesão do paciente ao tratamento, como sachês, shakes, pirulitos, chocolates, soluções, etc. Ou seja, o remédio manipulado vai muito além da pílula e do líquido.

Melhor custo-benefício

Outro ponto importante a se notar que é uma enorme vantagem dos remédios manipulados seria seu custo benefício considerado grande. Por conta da manipulação, os remédios são feitos de forma que as medidas são exatas, portanto não é possível que exista desperdício de dinheiro, por exemplo, ao pagar por mais que o considerado necessário para o paciente.

Um mito sobre os remédios manipulados é que eles são mais caros que remédios comuns, porém um ótimo exemplo contra essa teoria seria um paciente que necessita de apenas 20 pílulas, porém o pacote de pílulas contém apenas 15 e, portanto, é preciso que o paciente compre 2 pacotes ao todo. Atualmente, remédios possuem preços extremamente altos no mercado, por isso é ideal tentar economizar com números exatos oferecidos por um medicamento manipulado.

Qualquer um pode solicitar a manipulação de um medicamento?

É preciso notar que os medicamentos manipulados não podem ser oferecidos sem a prescrição médica de um profissional qualificado. A prescrição precisa conter orientações sobre a dosagem e fórmula necessária. Além disso, o medicamento precisa atender muitas exigências da Anvisa e outras organizações de saúde.

Ao fazer o medicamento, também é preciso escolher uma farmácia com credibilidade e reconhecimento na área. Atualmente, existem até opções como uma Farmácia de Manipulação Online, permitindo pedidos de medicamento manipulado de forma remota e mais prática para o paciente. O processo farmacêutico do local deve permitir acompanhamento do paciente e é importante que documentos legais sejam apresentados caso necessário para comprovar a qualidade do local.

O quão seguros os remédios manipulados são para a saúde?

Antes que uma farmácia possa fazer a manipulação de medicamentos, ela precisa constar documentos legais que comprovam que seus produtos estão dentro das normas esperadas. Além disso, a farmácia deve, por lei, atender mais de 200 exigências da Anvisa, bem como as normas e diretrizes do Ministério da Saúde. Portanto, esses remédios são seguros e têm eficácia garantida quando o local que os oferece é seguro.

Porém, em casos de fraude, uma ação judicial é recomendada. Por conta disso, é bom que o paciente sempre confira a documentação legal de uma farmácia de manipulação antes de obter um remédio do local. Um local que esteja dentro da lei não vai negar apresentar os documentos para a segurança de um paciente.