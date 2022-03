Como combinar mix de joias com o look

Por: Jornal Montes Claros - 11 de março de 2022.

As joias são essenciais para compor um look e, para que tudo fique harmônico, é importante saber combinar as peças entre si

É comum ter várias joias em prata ou dourado, mas não saber ao certo como combiná-las entre si. Os colares, brincos, anéis e pulseiras são peças capazes de dar um toque especial em qualquer composição e ajudar a torná-lo mais completo.

Saber compor um mix de joias faz toda a diferença no dia a dia. Um vestido básico, por exemplo, pode ganhar mais sofisticação quando usado ao lado das peças corretas.

No entanto, não dá para sair juntando todas as joias ou repetir a mesma coordenação em visuais e ocasiões diferentes, pois o que pode dar certo para um look, em outro pode ser exagerado e deselegante.

Por esse motivo, muitas mulheres apresentam dúvidas sobre como compor um mix de joias ideal e agregar mais valor ao visual. Embora a missão pareça ser um bicho de sete cabeças, algumas dicas podem ser fundamentais para não errar na combinação.

Pense na ocasião

Enquanto alguns momentos pedem joias mais sofisticadas, em outras, o ideal é investir em uma coordenação mais básica. Assim, o primeiro ponto para quem deseja acertar na escolha das peças é pensar na ocasião.

Para os momentos corriqueiros do dia a dia, como trabalho ou faculdade, as joias mais básicas são as mais adequadas, pois não irão chamar atenção e nem atrapalhar a execução de alguma tarefa.

Nesses casos, pode ser interessante apostar em uma gargantilha delicada, um colar com pequenos pingentes ou um mix de anéis em prata para deixar o visual mais elegante e discreto.

Em ocasiões mais formais e sofisticadas, como festas ou casamentos, as joias devem trazer a oposição do look. Por exemplo, se o vestido for mais básico, pode ser interessante investir em peças grandes ou chamativas, como colares ou brincos com pedrarias.

No entanto, especialmente no caso das madrinhas de casamento, o ideal é optar por peças mais discretas. Isso porque são pessoas que costumam ficar próximas ao altar e não devem chamar mais atenção que a noiva.

Equilíbrio entre joia e roupa

Assim como a ocasião, a roupa também é um aspecto importante que pode ajudar a escolher a joia do momento. Para criar um mix de peças mais harmônico, é preciso traçar um equilíbrio entre joia e vestuário.

Os colares são peças que podem valorizar o busto de uma mulher, mas para que isso ocorra devem estar em harmonia com os decotes das camisetas e vestidos.

Os decotes mais abertos, como o em V ou redondo, podem trazer mais sofisticação ao lado de joias que não se distanciam muito do pescoço, podendo ser com ou sem pingentes. Já os de gola alta, harmonizam bem com colares grandes e longos.

Caso a roupa tenha algum decote com recorte diferente, talvez seja interessante abolir os cordões e investir em brincos, pulseiras e anéis. Uma dica é combinar as colorações das peças com a vestimenta para promover uma sensação de equilíbrio entre ambas.

Combine materiais semelhantes

Criar um mix de joias pode ser complicado para algumas pessoas, mas o processo pode ficar mais fácil quando as peças trazem materiais ou propostas semelhantes. Por exemplo, joias com pérolas costumam combinar muito bem entre si e podem ficar bastante elegantes no visual.

O interessante é procurar pontos de semelhança entre as joias e criar uma proposta interessante para o visual. Isso vale tanto para os materiais como correntes, pedras e pingentes, como também para a coloração das joias.

Use joias em camadas

Na dúvida de como combinar as joias entre si e no visual, a dica é investir nas peças em camadas. A opção é fácil, versátil e consegue deixar qualquer visual mais sofisticado.

Para aplicar a ideia nos colares, é importante escolher joias de tamanhos diferentes, começando pela gargantilha e depois partir para as outras peças. Para tornar o processo mais prático, invista em colares com fechos ajustáveis, dessa forma, será mais fácil variar o tamanho da joia.

O mesmo ocorre com os anéis e pulseiras. Para composições mais delicadas, as peças podem ser mais finas e minimalistas, com detalhes ou pingentes sem muita cor. Nos visuais mais despojados, vale adicionar correntes variadas e com pedras maiores.